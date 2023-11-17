Как понизить давление всего за неделю, рассказали ученые

На высокое давление жалуются мужчины и женщины от 30 лет. Но чаще всего эта проблема возникает у пожилых. Плохое самочувствие мешает им работать и взаимодействовать с окружающими. Однако ученые недавно нашли способ для того, чтобы понизить давление всего за неделю. Об этом пишет медицинский журнал «JAMA».

© Ru.123rf.com

Ученые выяснили, что человеку достаточно сократить потребление продуктов с определенным веществом, чтобы нормализовать свое состояние.

«Неделя диеты с низким содержанием натрия привела к уменьшению систолического артериального давления в среднем на восемь миллиметров ртутного столба», — говорится в тексте документа.

Такие результаты дали исследования, проведенные на пациентах в возрасте от 50 до 70 лет. Первую неделю они сидели на диете с пониженным содержанием натрия, а во вторую — с повышенным.

Натрий — компонент многих ингредиентов на современной кухне. Он входит в состав соли, пищевой соды и глутамата натрия.

Таким образом ясно, что для понижения давления иногда достаточно меньше пользоваться специями.