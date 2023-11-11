Исследование: любимая музыка может снять боль

Музыкальная терапия может снижать боль, а любимые треки делают это еще более успешно, говорится в новом исследовании канадских ученых. Все о том, как ваша любимая музыка может помочь вашему здоровью — в материале "Рамблер".

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Все наши органы чувств, включая слух, обрабатываются мозгом. Поддерживая активность мозга, стимулируя его различными способами, можно сохранить его здоровье, особенно с возрастом. Именно поэтому прослушивание музыки является одним из видов деятельности, оказывающих положительное влияние на здоровье мозга.

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Канадские ученые из Университета Макгилла выяснили, что любимая музыка способствует достаточно эффективно снижает болевые ощущения.

Снижение чувствительности к боли (известное также как гипоалгезия) может возникать, когда ощущение боли нарушается между моментом ее возникновения (стимул) и моментом, когда она распознается сознанием как боль.

"Эффект обычно колеблется в пределах 10-20%, что аналогично, например, противовоспалительным препаратам. Механизм действия отличается, но амплитуда эффектов, по-видимому, сопоставима", — говорит доктор Матье Рой, соавтор исследования.

Как проводилось исследование

Канадцы выбрали 63 здоровых участника, 49 женщин и 14 мужчин, средний возраст которых составил 21 год. В контролируемых лабораторных условиях испытуемые получали умеренно болезненные тепловые стимулы на внутреннюю поверхность предплечья, вызывающие ощущения, сходные с прижатием к коже горячей чайной чашки. Эти "ожоги" сопровождались различными видами музыки, каждая из которых длилась около семи минут.

"Мы сравнивали два различных типа музыки: расслабляющую музыку, взятую из приложения для музыкальной терапии, эффективность которого была доказана в предыдущих исследованиях, и музыку, выбранную самостоятельно, — отмечает Рой.

Для выбора музыки участникам предлагалось принести две композиции, представляющие "их любимую музыку всех времен" и "песни, которые они взяли бы с собой на необитаемый остров". Контрольными условиями были либо тишина (полное отсутствие музыки), либо зашифрованные версии музыки.

Результаты исследования

Музыка, выбранная участниками исследования, оказала гораздо больший эффект на немедленное уменьшение термической боли, чем незнакомая расслабляющая музыка. "Мы получили от 20 до 25% снижения боли при прослушивании любимой музыки, что является относительно большим эффектом по сравнению с примерно 10% при прослушивании релаксирующей музыки, которую участники не выбирали", — утверждает Рой.

Во второй части эксперимента участников попросили описать и классифицировать музыку, которую они выбрали для исследования. По словам Роя, песни были разделены на четыре основные категории: энергичные/активирующие, радостные/веселые, успокаивающие/расслабляющие и трогательные/горько-сладкие.

Более эмоциональные песни, трогательные или горько-сладкие, в наибольшей степени ассоциировались с более низкой оценкой боли или неприятных ощущений. Кроме того, они вызывали больше музыкальных мурашек, отмечает Рой.

По данным Американской психологической ассоциации, мурашки, которые могут проявляться в виде покалывания или дрожи, являются психофизиологической реакцией, которая может возникать при прослушивании музыки. Несмотря на то, что пока не до конца понятно, что такое музыкальный озноб, он, по-видимому, указывает на нейрофизиологический процесс, который эффективно блокирует болевые сигналы, считают авторы.

Рой считает, что прослушивание любимой музыки, особенно песен, несущих эмоциональный смысл, может помочь при большинстве видов боли (при условии, что это не боль, вызванная опасной для жизни травмой или заболеванием). "Может быть, не при головной боли, потому что часто люди с головной болью любят тишину, но это может помочь при большинстве видов боли".

По словам Роя, "горько-сладкая" музыка не может быть одинаковой для всех. "Это музыка, которая может быть немного грустной, но не очень. Для меня это песни Леонарда Коэна".