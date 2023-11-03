Почему после кофе хочется в туалет

Кофе – один из самых популярных напитков в мире. Ежедневно именно с чашки ароматного кофе начинают свой день миллионы людей.

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Однако существует одно побочное свойство, связанное с употреблением кофе. Нередко, выпив этот напиток, человеку немедленно хочется опорожнить кишечник. Ученые проводили соответствующий эксперимент и выяснили, что желание сходить в туалет после чашки кофе испытывают 29% добровольцев.

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Но почему так происходит и стоит ли отказываться от любимого напитка из-за этого побочного эффекта? Выяснял "Рамблер".

Как оказалось, ученые по сей день разбираются в причинах данного феномена. Однако у них есть несколько логичных теорий на этот счет.

Кофеин

Первая связана с кофеином. Дело в том, что данное вещество не только бодрит, но также активирует сокращение мышц кишечника (в частности, толстой кишки). Эксперты называют это "гастроколическим рефлексом", именно он вызывает у человека желание опорожниться.

Ученые из Медицинского колледжа Университета Айовы установили, что черный кофе увеличивает перистальтику толстой кишки на 23% сильнее, чем тот же напиток без кофеина. И на 60% эффективнее, чем вода. Вместе с тем ученые признают тот факт, что кофе без кофеина также вызывает позывы к дефекации, пусть и в меньшей степени.

Аминокислоты

Происходит это за счет хлорогеновой кислоты и аминокислоты N алканоил 5 гидрокситриптамин. Попадая в организм, эти вещества увеличивают уровень гормона гастрина. Он, в свою очередь, повышает кислотность желудочного сока, стимулирует непроизвольные сокращения мышц желудка, которые заставляют кишечник двигаться.

Употребление классического кофе повышает уровень гастрина в 2,3 раза, а без кофеина в 1,7 раза.

Молоко

Но существует и третья теория, согласно которой желание сходить в туалет после чашки кофе вызывают сливки или молоко, которые многие добавляют в напиток. Ученые выяснили, что 2/3 любителей кофе предпочитают напиток с соответствующими добавками. Вместе с тем около 65% людей в мире страдают от непереносимости лактозы, которая нередко провоцирует тягу к дефекации.

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