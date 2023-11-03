Почему после кофе хочется в туалет
Кофе – один из самых популярных напитков в мире. Ежедневно именно с чашки ароматного кофе начинают свой день миллионы людей.
Однако существует одно побочное свойство, связанное с употреблением кофе. Нередко, выпив этот напиток, человеку немедленно хочется опорожнить кишечник. Ученые проводили соответствующий эксперимент и выяснили, что желание сходить в туалет после чашки кофе испытывают 29% добровольцев.
Но почему так происходит и стоит ли отказываться от любимого напитка из-за этого побочного эффекта? Выяснял "Рамблер".
Как оказалось, ученые по сей день разбираются в причинах данного феномена. Однако у них есть несколько логичных теорий на этот счет.
Кофеин
Первая связана с кофеином. Дело в том, что данное вещество не только бодрит, но также активирует сокращение мышц кишечника (в частности, толстой кишки). Эксперты называют это "гастроколическим рефлексом", именно он вызывает у человека желание опорожниться.
Ученые из Медицинского колледжа Университета Айовы установили, что черный кофе увеличивает перистальтику толстой кишки на 23% сильнее, чем тот же напиток без кофеина. И на 60% эффективнее, чем вода. Вместе с тем ученые признают тот факт, что кофе без кофеина также вызывает позывы к дефекации, пусть и в меньшей степени.
Аминокислоты
Происходит это за счет хлорогеновой кислоты и аминокислоты N алканоил 5 гидрокситриптамин. Попадая в организм, эти вещества увеличивают уровень гормона гастрина. Он, в свою очередь, повышает кислотность желудочного сока, стимулирует непроизвольные сокращения мышц желудка, которые заставляют кишечник двигаться.
Употребление классического кофе повышает уровень гастрина в 2,3 раза, а без кофеина в 1,7 раза.
Молоко
Но существует и третья теория, согласно которой желание сходить в туалет после чашки кофе вызывают сливки или молоко, которые многие добавляют в напиток. Ученые выяснили, что 2/3 любителей кофе предпочитают напиток с соответствующими добавками. Вместе с тем около 65% людей в мире страдают от непереносимости лактозы, которая нередко провоцирует тягу к дефекации.
Утро
И наконец, есть и другое объяснение данной проблемы. Многие люди предпочитают пить кофе по утрам. Утром после пробуждения кишечник сокращается примерно вдвое активнее, чем после обеда. Эксперты установили, что циркадные ритмы во многом влияют на организм человека – в том числе, они влияют и на дефекацию. Поэтому не исключено, что желание сходить в туалет после кофе возникло бы даже в том случае, если бы вы не выпили этот напиток.