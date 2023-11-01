Врач рассказала, какая доза кофе может продлить жизнь

Доцент кафедры терапии Татьяна Дорошенко в беседе с изданием Life назвала дозу кофе, которая может продлить жизнь.

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По словам эксперта, практически здоровым людям кофе может помочь предотвратить развитие сердечно-сосудистых недугов. Кроме того, напиток поспособствует снижению риска развития инфарктов и инсультов.

Оптимальной дозой кофеина в день является не более 400-500 граммов. Это примерно три чашки кофе.

Медик также добавила, что кофе нельзя пить детям младше 16 лет – дело в том, что неокрепшая нервная система детей более восприимчива к бодрящему эффекту напитка. Кофеин может спровоцировать у ребенка проблемы со сном, стресс и снижение иммунитета.

Врач напомнила, что кофе противопоказан пациентам, которые уже страдают от проблем с сосудами и сердцем. Кроме того, кофе противопоказан для гипертоников и для людей с заболеваниями ЖКТ.