Можно ли отсрочить менопаузу естественным путем

Ежегодно 18 октября проводится Всемирный День Менопаузы (World Menopause Day) с целью повышения осведомленности женщин и медицинской общественности о проблемах менопаузы и возможностях поддержания здоровья и благополучия женщин среднего возраста.

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О том, что такое менопауза и можно ли ее отсрочить, "Рамблер" расскажет в материале.

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Что такое менопауза?

Когда вы слышите слово «менопауза», вы, вероятно, думаете о приливах и нерегулярных менструациях, но на самом деле это часть «менопаузального перехода» или перименопаузы. Менопауза — это период через 12 месяцев после последней менструации. Это нормальная часть процесса старения, знаменующая конец репродуктивного периода

Менопауза протекает в три фазы: перименопауза, сама менопауза и постменопауза.

Можно ли отсрочить наступление менопаузы естественным путем

Иногда можно. Генетика женщины играет большую роль в определении возраста менопаузы, и эта роль не подлежит обсуждению.

Однако ваш образ жизни и другие факторы все же могут повлиять на срок ее наступления.

Рацион питания и менопауза

Согласно исследованию, проведенному Университетом Лидса, Великобритания, наша диета играет важную роль в менструальном цикле и менопаузе наряду с другими факторами, такими как курение, алкоголизм, генетика, химиотерапия или тяжелые лекарства.

Согласно этому исследованию, существует прямая связь между питанием и менопаузой. Исследователи обнаружили, что соблюдение здоровой диеты с такими продуктами, как бобовые, жирные кислоты омега-3 и т. д., может естественным образом отсрочить наступление менопаузы. Чтобы это произошло, вам не нужны никакие лекарства. С другой стороны, употребление углеводов, таких как рис и макароны, вызывает раннюю менопаузу.

Фитоэстрогены помогают отсрочить менопаузу

Менопауза увеличивает риск многих проблем со здоровьем у женщин, включая остеопороз, когнитивные нарушения, депрессию и т. д. Университет штата Орегон в США провел исследование, в ходе которого выяснилось, что фитоэстрогены или эстрогены растительного происхождения могут помочь отсрочить наступление менопаузы.

Вот список продуктов, содержащих фитоэстрогены, и женщина, желающая отсрочить наступление менопаузы, может добавить их в свой рацион:

Цельнозерновые продукты.

Соевые продукты, такие как соевые бобы, соевое молоко, тофу, соевый йогурт.

Фрукты, включая апельсины, клубнику, абрикосы, сушеные финики и персики.

Овощи, такие как морковь

Бобовые, такие как горох, чечевица, фасоль пинто.

Нут

Семена льна и кунжута

Оливки и оливковое масло

Чеснок

Куркума

Совет: по утрам пейте воду с щепоткой куркумы.

При этом многие врачи считают, что не стоит употреблять рафинированные углеводы, поскольку это связано с ранней менопаузой. Кроме того, курение повреждает яичники, что также приводит к наступлению менопаузы. Поэтому вы должны воздерживаться от курения и алкоголя, и вести здоровый образ жизни, тогда есть шанс, что менопаузу получится отсрочить.

Секс и менопауза

Согласно исследованию 2020 года, более частый секс может привести к наступлению менопаузы в более позднем возрасте.

Исследование, опубликованное в журнале Royal Society Open Science, показало, что женщины, которые говорили, что занимались сексом еженедельно, на 28% реже переживали менопаузу, чем женщины, которые занимались сексом реже одного раза в месяц.

«Мы заметили, что в существующей литературе по менопаузе отмечается тенденция к тому, что у замужних женщин менопауза наступает позже, что нам показалось странным. Мы связали это с более активной интимной жизнью и рещили проверить теорию», — сказала Меган Арно, доктор философии , ведущий автор исследования и эколог по поведению человека.

В исследовании не было дано объяснение, почему частый секс связан с более поздней менопаузой, но у Арно были некоторые теории:

«Возможно, женщины в перименопаузе не хотят заниматься сексом. Возможно, существует компромисс между продолжением овуляции и ее прекращением. Другими словами, если вы не занимаетесь сексом, вы не сможете забеременеть, поэтому нет особого смысла поддерживать овуляторную функцию».

Овуляция также требует от организма много энергии, а это может снизить иммунную функцию , говорит Арно.

«Поэтому в жизни может наступить момент, когда лучше прекратить овуляцию и направить свою энергию на что-то другое, если вы не собираетесь иметь ребенка (потому что у вас нет секса)».

Итак, может ли секс предотвратить менопаузу? Не обязательно. Соавтор исследования Рут Мейс , профессор эволюционной антропологии Университетского колледжа Лондона, подчеркнула, что это связь, а не доказательство того, что секс в 40–50 лет отодвигает менопаузу.

«Мы контролировали широкий спектр переменных, включая уровень гормона эстрогена, курение и ИМТ, и связь сохраняется, но это не означает, что сексуальная жизнь обязательно задерживает наступление менопаузы», — сказал Мейс.

Учитывая, что секс может изменить уровень гормонов, вполне возможно, что это так, добавила Мейс.

«Или это может быть третья переменная, как и другие уровни гормонов, о которых у нас не было данных».

Но Мэри Джейн Минкин, доктор медицинских наук , клинический профессор акушерства, гинекологии и репродуктивных наук в Медицинской школе Йельского университета (которая не участвовала в новом исследовании), заявила, что у нее «большие биологические сомнения», что регулярный секс может отодвинуть менопаузу.