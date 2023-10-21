Почему после 50 лет мужчины часто встают в уборную ночью

Более 30 миллионов мужчин в возрасте 50 лет и старше хотя бы раз за ночь просыпались, чтобы сходить в туалет, и страдали от состояния, которое врачи называют никтурией.

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Как известно, прерывание сна не очень полезно для здоровья. “Рамблер” решил разобраться, почему мужчины в возрасте все чаще просыпаются посреди ночи, чтобы сходить в туалет.

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Почему так происходит?

Доктор Эдвард Шеффер из Северо-Западного университета в Чикаго сказал, что это ночное беспокойство вызвано увеличением простаты, которая оказывает давление на мочевой пузырь. Чтобы обеспечить непрерывный ночной сон, он предложил три способа, которые помогут уменьшить количество мочеиспускания посреди ночи.

Не пейте воду перед сном

Доктор Шеффер призвал мужчин не выпивать по вечерам стакан воды перед сном. Питьевая вода непосредственно перед отходом ко сну увеличивает количество жидкости в кровотоке, которая затем быстро фильтруется почками. Это приводит к скоплению жидкости в мочевом пузыре, в результате чего мужчине необходимо сходить в туалет в течение нескольких часов.

Молодые мужчины могут не придерживаться этого правила, поскольку у них более высокий уровень гормона, препятствующего выработке мочи, именуемого АДГ. У них также более эластичный мочевой пузырь, что снижает риск необходимости мочеиспускания ночью. Но у пожилых мужчин, особенно старше 50 лет, уровень этого гормона в ночное время гораздо ниже, а мочевой пузырь менее эластичен.

Носите чулки до колена

Доктор Шеффер также рекомендовал мужчинам с любыми признаками задержки жидкости в ногах носить чулки до колена перед сном. Задержка жидкости чаще встречается у людей с ожирением или избыточным весом, которые подвергаются более высокому риску появления отеков.

Отек указывает на то, что жидкость задерживается между клетками тела. Когда человек ложится спать, эта жидкость может вернуться в кровоток и фильтроваться почками в мочевой пузырь, вызывая позывы к мочеиспусканию. Поэтому врачи советуют носить чулки до колена, которые уменьшают задержку жидкости в ногах, а значит, снижают риск ночного мочеиспускания.

Избегайте пива перед сном

Доктор Шеффер также упомянул, что людям следует избегать употребления алкоголя перед сном, включая пиво. Он предупредил, что высокое содержание жидкости в напитке означает, что он быстро наполнит мочевой пузырь, а содержащийся в нем алкоголь подавляет выработку гормона, препятствующего выработке мочи. Употребляя алкоголь, в организм поступает жидкость и вместе с ней молекула, которая ингибирует высвобождение антидиуретического гормона. Врачи также советуют людям не употреблять алкоголь перед сном, поскольку это может нарушить сон.

Почему у пожилых мужчин возникают проблемы с мочевым пузырем?

По словам доктора Шеффера, практически все мужчины в какой-то момент своей жизни страдают от проблем с мочеиспусканием или знают кого-то, кто страдает от них. Это связано с особенностями строения мужского тела, и изменениями в организме, которые происходят с повышением возраста.

Уретра — или трубка, по которой моча и сперма выводятся из организма, — проходит прямо через середину простаты. Но простата с возрастом постепенно увеличивается.

Врачи не знают, почему это происходит, но говорят, что это может быть связано с колебаниями уровня гормонов. Из-за этого простата оказывает давление на уретру, заставляя мочевой пузырь работать усерднее, чтобы избавиться от жидкости в организме. Это, в свою очередь, снижает его способность удерживать мочу и повышает риск более частого посещения туалета, в том числе ночью.