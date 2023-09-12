Врачи предупредили об опасности ночных походов в туалет

Эксперты Национальной службы здравоохранения Великобритания предупредили об опасности ночных походов в туалет.

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По словам экспертов, в норме человек может справлять нужду до восьми раз за день и два раза ночью. Но если вы ходите в туалет чаще, это может указывать на серьезный недуг. В частности, на диабет.

В первую очередь никтурия – потребность просыпаться по ночам для мочеиспускания – вызвана ночным перепроизводством мочи и представляет собой заболевание, связанное с выработкой мочи почками. Именно поэтому при возникновении данного симптома следует проконсультироваться с врачом.

Если никтурия не связана с нарушениями в организме, снизить частоту походов в туалет по ночам можно, если лежать на боку перед сном. Об этом рассказала доктор Кэтрин Холл.