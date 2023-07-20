Как яд американской гусеницы может стать лекарством от рака

На протяжении долгих десятилетий ученые пытаются найти лекарство от рака – одной из самых страшных болезней человечества. В первую очередь рак опасен потому, что ученые все еще не открыли лекарство, которое будет противостоять болезни со стопроцентной эффективностью.

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Однако из года в год специалисты становятся все ближе к долгожданному открытию. В частности, не так давно исследователи установили, что в разработке лекарства от рака может помочь яд американской гусеницы.

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Подробнее о новом исследовании – в материале "Рамблера".

В ходе работы австралийские ученые из Университета Квинсленда установили, что яд из щетинок гусеницы Megalopyge opercularis может пробивать в клетках дыры так же, как токсины бактерий — кишечной палочки и сальмонеллы. Как правило, данная способность не характерна для насекомых, но этот вид перенял способность при переносе генов от микробов. Об этом сообщает Science Daily.

Ученые выдвинули предположение, что яд гусеницы связывается с поверхностью клетки и делает в ней отверстия. Специалисты убеждены, что данный механизм может быть крайне полезен для медицины.

"Токсины, которые пробивают отверстия в клетках, обладают особым потенциалом для доставки лекарств из-за их способности проникать в клетки. Возможно, мы сможем сконструировать молекулу, которая нацелит полезные лекарства на здоровые клетки или избирательно убьет раковые", – подчеркнул соавтор исследования Эндрю Уокер.

Американская гусеница родом из Северной Америки, где ее часто можно встретить на дубах и вязах.

В жизни гусеница может выглядеть безобидно, но ее длинные, похожие на волосы щетинки скрывают ядовитые шипы. Прикосновение к этим шипам сопряжено с сильной болью, которую можно сравнить с прикосновением к горящему углю или ударом тупым предметом. Нередко после контакта с американской гусеницей люди отправляются в больницу.

В связи с этим особенно любопытно то, что опасное в естественной среде насекомое может приблизить ученых к открытию лекарства от рака: