Правда ли, что на наволочках больше бактерий, чем на унитазе
Многие люди убеждены, что унитаз – самое грязное место в квартире. Однако это большое заблуждение, которое не так давно ученые опровергли в очередной раз.
Подробнее об этом – в материале "Рамблера".
Американские ученые провели серию экспериментов и собрали мазки с образцов использованных наволочек. В ходе работы специалисты установили, что наволочки могут содержать в тысячи раз больше бактерий, чем сиденье унитаза.
По данным опросов, в среднем человек меняет наволочки раз в три недели. При этом дерматологи настоятельно рекомендуют менять постельное белье не реже двух раз в неделю. В противном случае сон на грязном постельном белье может спровоцировать аллергию, кожные инфекции и воспаления.
В частности, специалисты обнаружили на наволочках золотистый стафилококк. Эта бактерия вызывает инфекции кожи и мягких тканей вроде фурункулов и других, более глубоких поражений.
Постельное белье быстро обрастает микробами за счет мертвых клеток кожи, пота, фекалий и слюны, которые оседают на белье во время сна.
"Когда вы ложитесь в постель, вы загрязняете свое постельное белье омертвевшими клетками кожи (около 50 миллионов в день), потом, косметикой, лосьонами, волосами и всем, что вы подобрали в течение дня: от пыльцы и перхоти домашних животных до грибковой плесени и частиц грязи, а также бактерий и вирусных частиц", – пояснил дерматолог и клинический преподаватель дерматологии в Медицинском колледже Вейла Корнельского университета доктор Хэдли Кинг.
В 2023 году компания AmeriSleep опубликовала исследование, показывающее, что на наволочке живет три миллиона колоний бактерий.
Компания по производству матрасов брала мазок с нестираных наволочек трех добровольцев в начале каждой недели в течение четырех недель подряд, чтобы выявить результаты.
«Через неделю наволочки содержат от трех до пяти миллионов КОЕ (колониеобразующих единиц) на квадратный дюйм», — поделилась AmeriSleep в своем блоге.
В наволочках были обнаружены как бациллы, так и грамположительные кокки. Бациллы могут вызывать глазные инфекции, эндокардит, бактериемию и септицемию, пневмонию, менингит и скелетно-мышечные инфекции.
А грамположительные кокки могут привести к синдрому токсического шока и другим инфекциям, устойчивым к антибиотикам.
Мало того, что наволочки кишат бактериями, на них также могут быть постельные клопы.Клопы предпочитают чехлы набивке подушек, поэтому люди, жалующиеся на постельных клопов, говорили, что просыпались со следами укусов на лице, шее и в области плеч.