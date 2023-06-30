Правда ли, что на наволочках больше бактерий, чем на унитазе

Многие люди убеждены, что унитаз – самое грязное место в квартире. Однако это большое заблуждение, которое не так давно ученые опровергли в очередной раз.

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Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

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Американские ученые провели серию экспериментов и собрали мазки с образцов использованных наволочек. В ходе работы специалисты установили, что наволочки могут содержать в тысячи раз больше бактерий, чем сиденье унитаза.

По данным опросов, в среднем человек меняет наволочки раз в три недели. При этом дерматологи настоятельно рекомендуют менять постельное белье не реже двух раз в неделю. В противном случае сон на грязном постельном белье может спровоцировать аллергию, кожные инфекции и воспаления.

В частности, специалисты обнаружили на наволочках золотистый стафилококк. Эта бактерия вызывает инфекции кожи и мягких тканей вроде фурункулов и других, более глубоких поражений.

Постельное белье быстро обрастает микробами за счет мертвых клеток кожи, пота, фекалий и слюны, которые оседают на белье во время сна.

"Когда вы ложитесь в постель, вы загрязняете свое постельное белье омертвевшими клетками кожи (около 50 миллионов в день), потом, косметикой, лосьонами, волосами и всем, что вы подобрали в течение дня: от пыльцы и перхоти домашних животных до грибковой плесени и частиц грязи, а также бактерий и вирусных частиц", – пояснил дерматолог и клинический преподаватель дерматологии в Медицинском колледже Вейла Корнельского университета доктор Хэдли Кинг.

В 2023 году компания AmeriSleep опубликовала исследование, показывающее, что на наволочке живет три миллиона колоний бактерий.

Компания по производству матрасов брала мазок с нестираных наволочек трех добровольцев в начале каждой недели в течение четырех недель подряд, чтобы выявить результаты.

«Через неделю наволочки содержат от трех до пяти миллионов КОЕ (колониеобразующих единиц) на квадратный дюйм», — поделилась AmeriSleep в своем блоге.

В наволочках были обнаружены как бациллы, так и грамположительные кокки. Бациллы могут вызывать глазные инфекции, эндокардит, бактериемию и септицемию, пневмонию, менингит и скелетно-мышечные инфекции.

А грамположительные кокки могут привести к синдрому токсического шока и другим инфекциям, устойчивым к антибиотикам.