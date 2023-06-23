Как дневной сон влияет на здоровье мозга

В вопросе дневного сна люди делятся на две категории: одни, подремав несколько часов посреди дня, чувствуют себя разбитыми, а другие, напротив, ощущают прилив энергии.

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Ученые уже не первое десятилетие спорят о том, полезен ли дневной сон на самом деле, и недавно они пришли к новым выводам.

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Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Исследователи из Калифорнийского университета Лондона и Университета Республики в Уругвае провели исследование на основе данных британского биобанка. В частности, специалисты изучили данные о генетике, образе жизни и состоянии здоровья 500 000 человек в возрасте от 40 до 69 лет.

Ученые поставили цель – разобраться, как комбинация генетических вариантов связана с привычным дневным сном, объемом мозга, когнитивными функциями и прочими аспектами здоровья.

Эксперты подчеркнули важность исследования, обратив внимание на то, что у людей с когнитивными нарушениями с возрастом размер мозга уменьшается значительно быстрее, чем у тех, кто не сталкивается с нейродегенеративными заболеваниями. По данным некоторых исследований, это также может быть связано с проблемами сна.

В ходе работы над новым исследованием ученые пришли к выводу, что регулярный дневной сон может защитить мозг от нейродегенеративных нарушений.

По словам доктора Виктории Гарфилд, короткий дневной сон помогает сохранить объем мозга. А это, в свою очередь, способствует предотвращению деменции.

При этом Гарфилд также отметила, что существует множество других факторов риска, которые способны привести к слабоумию или повлиять на объем мозга.

Исследование ученых из Калифорнийского университета Лондона и Университета Республики в Уругвае не первое в данной области. Ранее специалисты уже выясняли, что дневной сон после обеда оказывает положительное влияние на умственные способности. В частности, у людей улучшались пространственные навыки, память, а также беглость устной речи.