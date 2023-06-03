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Насколько на самом деле полезен обеденный сон

Вздремнуть после долгого совещания или сытного обеда — мечта многих людей. А еще это повод окунуться воспоминаниями в детство, когда родители и воспитатели укладывали нас спать. "Рамблер" выяснил, насколько это вообще полезно для взрослого человека.

Насколько на самом деле полезен обеденный сон
© unsplash

Исследователи Калифорнийского университета, опросили несколько сотен человек и выяснили, что регулярный 20-минутный сон после обеда повышает концентрацию внимания и работоспособность на 30-50%. Участники опроса также отметили, что после пробуждения чувствуют себя более стабильно эмоциональнно.

Другие исследования швейцарского Университета Лозанны также доказали, что послеобеденный сон продлевает жизнь. Например, дневной сон уменьшает количество сердечно-сосудистых заболеваний на 48%. Причем даже если вы спите днем всего пару раз в неделю.

Чем опасен дневной сон

Но это далеко не значит, что абсолюнто всем нужно бежать за подушкой в офисе. Почувствовать себя лучше, отдохнуть и набраться сил поможет дневной послеобеденный сон, длительность которого не более 45 минут. Тогда мозг не успевает войти в глубокую фазу сна, и вернуться к обычному режиму легче.

Обеденный сон может быть полезен, если после него человек чувствует бодрость, и это позволяет ему работать и не влияет на ночной сон. Обычно сон днем не должен превышать 45-ти минут. Если дневной сон ухудшает вечернее засыпание, то в таком случает лучше перетерпеть желание поспать и качественно уснуть вечером.

Бузунов Роман Вячеславович
Бузунов Роман ВячеславовичСомнолог, терапевт, клинический психолог

Спать лучше с 13 до 15 часов. В это время организм испытывает максимальную потребность в тишине и спокойствии. Поздний сон, как и продолжительный сон, спровоцирует разбитость и сонливость.

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