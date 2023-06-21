Как цвет глаз связан со склонностью к алкоголизму

По статистике предрасположенность к алкоголизму в 60% случаев обусловлена наследственностью. В 25% личными особенностями человека, а в 15% социальными факторами.

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Кроме того, считается, что от алкоголизма чаще всего страдают люди с третьей группой крови.

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Но и это еще не все – не так давно ученые установили, что зависимость от спиртного может быть связана с цветом глаз человека. Подробнее о том, как влияет этот фактор – в материале "Рамблера".

Американские ученые провели исследование, в котором приняли участие 10 тысяч человек. Об этом сообщает Lad Bible.

В ходе работы ученые проанализировали данные испытуемых и выяснили, что к алкогольной зависимости наиболее предрасположены люди с голубым цветом глаз. Наименьшую опасность алкоголь представляет для кареглазых людей. В целом, эксперты пришли к выводу – чем светлее цвет глаз, тем выше вероятность развития зависимости.

По данным экспертов, все дело в том, что отвечающие за цвет глаз гены совпадают с хромосомой, ответственной за гены, связанные со злоупотреблением алкоголя.

"Наши результаты предполагают интригующую возможность: цвет глаз может быть полезен для диагностики алкогольной зависимости", – отметил автор научной работы Арвис Суловари.

Однако ученые подчеркивают: данное исследование является первым в своем роде. Кроме того, специалисты все еще не могут доподлинно назвать причину, по которой люди со светлыми глазами больше подвержены алкоголизму.

Потребуется гораздо больше тестов и исследований, чтобы выявить потенциальную связь между цветом глаз и более высоким уровнем алкогольной зависимости.

Исследователи планируют провести дальнейшие тесты на выявление связей между культурным происхождением человека и его генетическим составом, чтобы более четко представить картину того, почему люди такие, какие они есть.