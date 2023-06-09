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Как связаны сострадание и высокий интеллект

На протяжении десятилетий ученые спорят о том, могут ли когнитивные способности человека быть связаны с его характером. Кто-то убежден в том, что замкнутость и скрытность указывают на незаурядный интеллект, другие же напротив говорят о том, что экстраверты зачастую умнее интровертов.

Как связаны сострадание и высокий интеллект
© Unsplash

Чаще всего все эти умозаключения не более, чем домыслы, но иногда ученым удается докопаться до истины. К примеру, не так давно американские исследователи провели метаанализ и выяснили, как склонность к состраданию связана с уровнем интеллекта человека.

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Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Чтобы выявить новые значительные связи между личностными чертами и когнитивными способностями, американские исследователи обобщили 1325 исследований, в которых приняли участие миллионы респондентов из более чем 50 стран. На протяжении 13 лет ученые изучали работы своих коллег, которые были связаны с 97 различными когнитивными способностями.

Подавляющая часть проанализированных связей между когнитивными способностями и чертами характера оказалась незначительной. Но вместе с тем специалисты пришли к нескольким любопытным выводам.

Так, эксперты установили, что депрессивность, тревожность, подозрительность и вспыльчивость – невротические черты характера, которые чаще наблюдаются у людей с более низкими интеллектуальными способностями. По данным специалистов, люди, у которых данные черты ярко выражены, проявляют себя хуже в ситуациях, где требуются логические рассуждения.

Однако, если человек эмпатичен и умеет сострадать окружающим, то скорее всего его интеллектуальные показатели можно назвать высокими. В частности, ученые обратили внимание на вербальные и математические способности.

Помимо прочего, ученые установили, что между высокими умственными способностями и трудолюбием неизменно есть корреляция. При этом в данный момент эксперты не могут ответить на вопрос о причинно-следственной связи данной корреляции: с одной стороны, вполне возможно, что умные люди больше склонны к труду, с другой стороны, не исключено, что именно трудолюбие позволяет людям развиваться интеллектуально.

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Проведенный метаанализ позволил ученым установить корелляции и сделать некоторые выводы о связи характера и IQ. Однако эксперты отметили, что впереди еще много работы.

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