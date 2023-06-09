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Существует ли на самом деле "свет в конце тоннеля"

"Я видел свет в конце тоннеля", – эту фразу часто можно встретить не только в кинематографе, но даже в обычной жизни. Обычно ее используют люди, которые оказались на грани жизни и смерти, но все же им удалось спастись. Иногда также используется выражение: "Вся жизнь перед глазами пролетела".

Существует ли на самом деле "свет в конце тоннеля"
© Unsplash

Зачастую людям, которые не находились на волосок от смерти, сложно понять, какое состояние описывают те, кому однажды удалось выжить. Не так давно ученые выяснили, почему так происходит.

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Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Ученые из Мичиганского университета провели исследование. Специалисты наблюдали за последними минутами жизни четырех пациентов, которые находились в коме. Близкие этих людей решили отключить их от системы жизнеобеспечения.

После того, как сердца пациентов остановились, а мозг потерял доступ к кислороду, какое-то время аппараты ЭЭГ продолжали наблюдать за их мозговой активностью.

Так, ученые заметили, что у двоих из четырех умирающих пациентов мозг словно вышел из комы и выдал невероятный всплеск активности и связности работы всех отделов. Специалисты выяснили, что мозг умирающих людей сгенерировал гамма-волны – высокочастотный ритм электроэнцефалограммы. Как правило, гамма-волны появляются в тот момент, когда человек максимально сосредоточен во время решения той или иной задачи.

Кроме того, существует мнение, что гамма-волны напрямую связаны с так называемым процессом осознования. Специалисты подчеркнули, что особенную активность проявляла область мозга на стыке височной и теменной коры. Данную область ученые также связывают с осмыслением и интеграцией опыта.

Таким образом, эксперты выдвинули предположение о том, что смерть не наступает, как резкая темнота. В некоторых случаях гибели человека предшествует вспышка ясности и осознания –вполне возможно, что именно эту вспышку люди на грани жизни и смерти позже называют "светом в конце тоннеля".

Ученые определили максимально возможную продолжительность жизни человека

Ранее ученые из Мичиганского университета уже изучали данную тему, но на животных. В 2013 году исследователи проводили аналогичный эксперимент на крысах и выявили у них такой же всплеск гамма-волн после остановки сердец.

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