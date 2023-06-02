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Ученые определили максимально возможную продолжительность жизни человека

Человек может прожить максимум от 120 до 150 лет. При этом достижение верхней возрастной планки возможно при ежедневных пеших прогулках. К такому выводу пришла международная команда ученых, сообщает информационный портал Life.ru.

Названа максимальная продолжительность жизни человека
© Unsplash

Так, исследователи сопоставили данные анализов крови более 500 000 человек с учетом их генетических особенностей и образа жизни. На основе всех этих факторов сложился индикатор динамического состояния организма – DOSI (Dynamical organism state indicator). Он олицетворяет устойчивость и показывает способность восстанавливаться после стрессов и болезней.

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Результаты научной работы свидетельствуют о том, что примерно в 40 лет на восстановление организма уходит около 2-х недель, а к 80 годам период длится уже по 2 месяца и больше.

Однако в целом после 120 лет способность организма возвращаться к нормальному состоянию после стресса теряется почти полностью даже при самых благоприятных условиях.

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