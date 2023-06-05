Что происходит с мозгом, когда мы едим сладости и фастфуд

Полностью исключить фастфуд и сладости из своего рациона под силу далеко не каждому. Кто-то употребляет эту пищу ежедневно, кто-то поощряет себя с ее помощью, а кто-то уверен – в минимальных дозах вредная еда не способна нанести урон здоровью.

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Но почему людям бывает так сложно отказаться от сахара и фастфуда? Дело в том, что мозг человека определенным образом реагирует на эту пищу.

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Подробнее о выводах, к которым пришли ученые – в материале "Рамблера".

Ученые из Института исследований метаболизма Макса Планка в Кельне вместе с экспертами из Йельского университета решили разобраться, какое воздействие оказывают на мозг жирные и сладкие продукты. Результаты исследования опубликованы в Cell Metabolism.

Эксперты разделили испытуемых на две группы. Первая группа употребляла небольшой пудинг, содержащий много жира и сахара ежедневно на протяжении восьми недель. Пудинг выступал дополнением к основному рациону. Вторая группа также употребляла пудинг – десерт был таким же по калорийности, но при этом менее жирным.

Исследователи измеряли мозговую активность доброволцьев до эксперимента и в течение восьми недель.

В ходе работы ученые выяснили, что мозг гораздо сильнее реагировал на еду у испытуемых из первой группы. Эксперты установили, что жирный пудинг активировал дофаминергическую систему – ту область мозга, которая отвечает за мотивацию и вознаграждение.

Измерив мозговую активность испытуемых, ученые пришли к выводу: если человек регулярно потребляет чипсы и другую вредную пищу, мозг перестраивается и подсознательно начинает отдавать предпочтение именно такой еде:

"Благодаря этим изменениям в мозге мы бессознательно всегда будем предпочитать продукты, содержащие много жира и сахара", – подчеркнул руководитель исследования Марк Титтгемейер.