Ученые объяснили, как витамин К помогает предотвратить диабет

Канадские обнаружили значение витамина К при диабете. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

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Открытие, сделанное учеными из Университета Монреаля и дочернего Монреальского института клинических исследований (IRCM), является долгожданным прогрессом в понимании механизмов, лежащих в основе диабета, болезни, которая поражает каждого 11 человека во всем мире и не поддается лечению.

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Опубликованное в Cell Reports исследование объясняет, по крайней мере частично, как витамин К помогает предотвратить диабет и может привести к новым терапевтическим применениям при диабете 2 типа.

Витамин К является микроэлементом, известным своей ролью в свертывании крови, в частности, в гамма-карбоксилировании, ферментативной реакции, необходимой для этого процесса. В течение нескольких лет предполагалось, что этот витамин и, следовательно, гамма-карбоксилирование могут иметь и другие функции.

Несколько исследований предполагают связь между снижением потребления витамина К и повышенным риском развития диабета. Однако биологические механизмы, с помощью которых витамин К защищает от диабета, до сих пор оставались загадкой.

Как это работает

В своем исследовании профессор медицины UdeM Мэтью Феррон и его команда из IRCM впервые смогли определить, что ферменты, участвующие в гамма-карбоксилировании и, следовательно, в использовании витамина К, присутствуют в больших количествах в бета-клетках поджелудочной железы . очень клетки, которые производят драгоценный инсулин, который контролирует уровень сахара в крови.

«Известно, что диабет вызывается уменьшением количества бета-клеток или их неспособностью производить достаточное количество инсулина, поэтому мы очень заинтересованы в этом новом открытии», — сказал Феррон, ведущий исследователь в области молекулярной биологии.

«Чтобы выяснить клеточный механизм, с помощью которого витамин К поддерживает функцию бета-клеток, было важно определить, какой белок подвергается гамма-карбоксилированию в этих клетках».

Ученым удалось идентифицировать новый гамма-карбоксилированный белок, называемый ERGP.

«Наше исследование показывает, что этот белок играет важную роль в поддержании физиологических уровней кальция в бета-клетках, чтобы предотвратить нарушение секреции инсулина . Наконец, мы показываем, что витамин К посредством гамма-карбоксилирования необходим для выполнения ERGP своей роли», — добавила Джули Лакомб, руководившая работой в лаборатории Феррона.

Впервые за 15 лет был идентифицирован новый витамин К-зависимый белок, что открывает новую область исследований в этой области.