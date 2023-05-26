Ученые предложили новый способ лечить диабет

Стволовые клетки желудка человека можно преобразовать в клетки, которые выделяют инсулин в ответ на повышенный уровень сахара в крови. Это может стать основой перспективного метода лечения диабета, выяснили ученые из Weill Cornell Medicine. Об этом пишет МedicalХpress.

Исследование показало, что стволовые клетки из ткани желудка человека, можно напрямую «перепрограммировать» в клетки, которые напоминают клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин. Такие клетки называют бета-клетками, а эффективность преобразования поразительно высока.

Когда небольшие группы таких клеток пересадили мышам с диабетом, признаки заболевания обратились вспять. Таким способом может быть возможно лечить как первый, так и второй — тяжелый — тип заболевания.

В новом исследовании клетки трансплантировали человеку. Удалось добиться того, что образовались органоподобные кусочки ткани (органоиды), которые быстро стали чувствительными к глюкозе и начали выделять инсулин.

В случае с мышами бета-подобные органоиды, как правило, выполняли те же функции, что и настоящие бета-клетки поджелудочной железы: выделяли инсулин в ответ на увеличение количества глюкозы в крови, поддерживали его на стабильном уровне. При этом работали трансплантаты полгода.

Авторы исследования надеются разработать метод, который позволяет сравнительно легко забирать у пациентов стволовые клетки желудка и далее трансплантировать органоиды, которые будут регулировать уровень сахара в крови. Это может позволить пациентам перестать принимать лекарства.

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