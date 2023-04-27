$81.63+0.0890.14+0.11

Биологи обнаружили, что мужчины на диете худеют вдвое быстрее женщин

Ученые из Эдинбургского университета выявили, что у мужчин на низкокалорийной диете вес уходит быстрее, чем у женщин. Соответствующая научная публикация появилась в журнале eLife.

Сначала ученые исследовали, как снижение ежедневной нормы калорий на 30% влияет на вес мышей. Низкокалорийная диета уменьшила жировую массу самцов на 70%, а жировая ткань самок меньше не стала. Последние стали тратить меньше энергии и активнее ее накапливать. У пожилых мышей потеря жира была одинаковой вне зависимости от пола.

Аналогичное исследование среди 42 мужчин и женщин, которым диагностировали избыточный вес или ожирение, показало такие же возрастные и половые различия. За четыре недели мужчины моложе 45 лет сожгли 16% жира, а женщины этой же возрастной группы — в два раза меньше. Участники и участницы исследования старше 45 лет потеряли по 10% жировой массы.

Хирург Шмидт заявила об опасности модного способа "быстрого" похудения

Ученые предполагают, что полученные результаты обусловлены эстрогеном — одним из основных женских гормонов. Тем не менее, чтобы подтвердить выводы, необходимо исследовать тему на более крупной выборке.

Ранее "Рамблер" писал о продуктах, которые замедляют похудение.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий