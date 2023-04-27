Ученые из Эдинбургского университета выявили, что у мужчин на низкокалорийной диете вес уходит быстрее, чем у женщин. Соответствующая научная публикация появилась в журнале eLife.

Сначала ученые исследовали, как снижение ежедневной нормы калорий на 30% влияет на вес мышей. Низкокалорийная диета уменьшила жировую массу самцов на 70%, а жировая ткань самок меньше не стала. Последние стали тратить меньше энергии и активнее ее накапливать. У пожилых мышей потеря жира была одинаковой вне зависимости от пола.

Аналогичное исследование среди 42 мужчин и женщин, которым диагностировали избыточный вес или ожирение, показало такие же возрастные и половые различия. За четыре недели мужчины моложе 45 лет сожгли 16% жира, а женщины этой же возрастной группы — в два раза меньше. Участники и участницы исследования старше 45 лет потеряли по 10% жировой массы.

Ученые предполагают, что полученные результаты обусловлены эстрогеном — одним из основных женских гормонов. Тем не менее, чтобы подтвердить выводы, необходимо исследовать тему на более крупной выборке.

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