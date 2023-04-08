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1 час назад

Эндокринолог Русанов перечислил продукты, которые замедляют похудение

Мира Маркина

Чтобы быстро похудеть, важно следить за составом диеты и за размером порций. Эндокринолог Арсений Русанов рассказал "Аргументам и фактам", что мешает быстро сбросить вес.

Среди продуктов, которые замедляют сжигание жировой клетчатки, выпечка, сладости, хлеб, макароны, майонез, сливочные и молочные изделия, фастфуд, колбасы, красное мясо, а также орехи и семечки. Из напитков препятствием для быстрого похудения можно назвать любой вид алкоголь.

Эксперт рекомендует следовать принципу "тарелки правильного питания". Его смысл в том, чтобы на тарелке во время приема пищи находились овощи и немного фруктов, а также блюдо с большим количеством белков и гарнир. Помимо этого, необходимо много пить воды и поддерживать солевой баланс.

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Ранее Русанов предупреждал о последствиях резкого похудения.

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