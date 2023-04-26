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Ученые выяснили, как генетика влияет на тревогу

Специалисты по генетике из Бристольского университета обнаружили в мозге ген, который отвечает за симптомы тревоги. Если воздействовать на него, можно победить тревожное расстройство, считают авторы исследования. Соответствующая научная статья появилась в журнале Nature Communications.

Ученые выяснили, как генетика влияет на тревогу
© Pxhere

Ученые исследовали микроРНК мышей. Эта группа молекул регулирует белки, которые, в свою очередь, влияют на клеточные процессы в миндалевидном теле. Выяснилось, что молекула miR483-5p в большом количестве тормозит активность гена, из-за которого возникает тревога.

Исследователи надеются, что механизм, который они обнаружили, позволит создать новые, более эффективные методы борьбы с тревожными расстройствами.

Ученые разработали анализ крови для определения уровня тревоги

Тревожные расстройства минимум раз в жизни диагностируют каждому человеку. Они могут возникать как вследствие травмы, так и в результате биохимических изменений в миндалевидном теле. Эта область мозга ответственна за формирование эмоций, в том числе страха и беспокойства.

Ранее "Рамблер" рассказывал, почему болит сердце при тревоге.

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