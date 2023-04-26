В России научились останавливать кровотечение за 40 секунд

Ученые Политеха и Института высокомолекулярных соединений РАН создали материал, с помощью которого можно быстро останавливать кровотечение. Он биосместим и биоактивен, рассказали "Газете.ру" в Петербургском Политехе.

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В качестве основы специалисты выбрали хитозан, который получают, перерабатывая морепродукты, из панцирей крабов и креветок. Для большей эффективности хитозановые нити модифицировали нанодобавками. Измененные нити превратили в нетканое полотно и протестировали: смоделировали артериальное и венозное кровотечения, а далее наблюдали, за какое время его остановят созданный материал и его аналоги.

Материал на основе хитозана по эффективности оказался сопоставим с конкурентами, а также превзошел некоторые из них. Артериальное кровотечение он остановил чуть более чем за 40 минут. Чтобы победить венозное, потребовалось на 30 секунд больше.

По словам ученых, полученное вещество можно применять как местный гемостатик, а также использовать в регенеративной медицине и тканевой инженерии. В продажу материал на основе хитозана поступит, когда пройдет сертификацию.

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