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2 часа назад

В России научились останавливать артериальное кровотечение за 40 секунд

Мира Маркина

Ученые Политеха и Института высокомолекулярных соединений РАН создали материал, с помощью которого можно быстро останавливать кровотечение. Он биосместим и биоактивен, рассказали "Газете.ру" в Петербургском Политехе.

В России научились останавливать кровотечение за 40 секунд
Фото: PxherePxhere

В качестве основы специалисты выбрали хитозан, который получают, перерабатывая морепродукты, из панцирей крабов и креветок. Для большей эффективности хитозановые нити модифицировали нанодобавками. Измененные нити превратили в нетканое полотно и протестировали: смоделировали артериальное и венозное кровотечения, а далее наблюдали, за какое время его остановят созданный материал и его аналоги.

Материал на основе хитозана по эффективности оказался сопоставим с конкурентами, а также превзошел некоторые из них. Артериальное кровотечение он остановил чуть более чем за 40 минут. Чтобы победить венозное, потребовалось на 30 секунд больше.

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По словам ученых, полученное вещество можно применять как местный гемостатик, а также использовать в регенеративной медицине и тканевой инженерии. В продажу материал на основе хитозана поступит, когда пройдет сертификацию.

Ранее "Рамблер" писал о признаках жидкой крови.

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