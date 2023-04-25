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1 час назад

Правда ли, что стресс старит: мнение ученых

Мира Маркина

На вопрос о том, как сохранять привлекательность десятилетиями, многие модели отвечают: "Нужно уберегать себя от стресса".

Правда ли, что стресс старит: мнение ученых
Фото: UnsplashUnsplash

Даже самые дорогостоящие средства и процедуры будут неэффективны для тех, кто находится в состоянии постоянного стресса. Неслучайно ученые установили – стресс старит людей.

Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Биологи из Гарварда провели исследование при помощи экспериментов на мышах. Посредством хирургических операций ученые искусственно вызывали у грызунов стресс. В ходе таких операций у животных изменилась концентрация связанных с биовозрастом молекул и меток на поверхности ДНК. Когда мыши восстановились после операции, их показатели быстро пришли в норму.

Аналогичный эффект эксперты наблюдали и у беременных самок во время вынашивания детенышей, а также после родов (роды – форма физиологического стресса).

Похожие тенденции специалисты обнаружили при анализе крови беременных и недавно родивших женщин, а также среди переболевших ковидом.

По данным исследователей, тяжелые формы стресса повышают вероятность смерти в том числе из-за того, что они повышают биологический возраст человека. Способность быстро восстанавливаться после переживаний играет значительную роль в старении и долголетии.

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Иными словами, стресс повышает биологический возраст людей и животных, а также провоцирует старение. В то же время длительный и качественный отдых способен привести показатели в норму.

Наука,Гарвардский университет,
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