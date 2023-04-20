Как поп-музыка излечила парализованного пенсионера

Медицина не стоит на месте, а потому неудивительно, что порой некоторым людям удается исцелиться почти что чудодейственным образом.

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Именно это произошло с 71-летний Иэном Палмером из города Блэкпул в Англии. Долгое время мужчина страдал от синдрома Гийена-Барре – острого аутоиммунного воспалительного заболевания, которое провоцирует слабость мышц, нарушение чувствительности и проблемы с нервной системы. Однако не так давно Палмер смог исцелиться благодаря музыкальной терапии.

Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Иэн оказался парализован летом 2022 года. На протяжении семи месяцев пенсионер лежал в больнице, а затем его перевели в ультрасовременный центр неврологической помощи Sue Ryder. В этом центре британцу предложили опробовать музыкальную терапию. Все, что требовалось от пациента – петь и медитировать под свои любимые мелодии.

Поначалу Палмер был настроен скептически и не верил в успех затеи. Тем не менее он решил попробовать: каждый вечер Иэн слушал композиции американской поп-группы The Carpenters.

Спустя какое-то время музыка начала приносить свои плоды: если раньше мужчина не мог подняться с кровати, то теперь он способен пройти три километра в день.