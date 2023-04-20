$81.65+0.0589.37-0.20

Как поп-музыка излечила парализованного пенсионера

Медицина не стоит на месте, а потому неудивительно, что порой некоторым людям удается исцелиться почти что чудодейственным образом.

Как поп-музыка излечила парализованного пенсионера
© Unsplash

Именно это произошло с 71-летний Иэном Палмером из города Блэкпул в Англии. Долгое время мужчина страдал от синдрома Гийена-Барре – острого аутоиммунного воспалительного заболевания, которое провоцирует слабость мышц, нарушение чувствительности и проблемы с нервной системы. Однако не так давно Палмер смог исцелиться благодаря музыкальной терапии.

Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Иэн оказался парализован летом 2022 года. На протяжении семи месяцев пенсионер лежал в больнице, а затем его перевели в ультрасовременный центр неврологической помощи Sue Ryder. В этом центре британцу предложили опробовать музыкальную терапию. Все, что требовалось от пациента – петь и медитировать под свои любимые мелодии.

Поначалу Палмер был настроен скептически и не верил в успех затеи. Тем не менее он решил попробовать: каждый вечер Иэн слушал композиции американской поп-группы The Carpenters.

Спустя какое-то время музыка начала приносить свои плоды: если раньше мужчина не мог подняться с кровати, то теперь он способен пройти три километра в день.

Daily Mail: Мужчина пытался высморкнуться, вывихнул шею и остался парализован

Кроме того, пенсионер вновь может разговаривать со своей семьей. Речь Палмера не до конца разборчива, однако его близким удается понять, что говорит мужчина. По словам англичанина, музыкальная терапия "открыла сознание и мозг в целом".

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий