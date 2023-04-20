Как поп-музыка излечила парализованного пенсионера
Медицина не стоит на месте, а потому неудивительно, что порой некоторым людям удается исцелиться почти что чудодейственным образом.
Именно это произошло с 71-летний Иэном Палмером из города Блэкпул в Англии. Долгое время мужчина страдал от синдрома Гийена-Барре – острого аутоиммунного воспалительного заболевания, которое провоцирует слабость мышц, нарушение чувствительности и проблемы с нервной системы. Однако не так давно Палмер смог исцелиться благодаря музыкальной терапии.
Подробнее об этом – в материале "Рамблера".
Иэн оказался парализован летом 2022 года. На протяжении семи месяцев пенсионер лежал в больнице, а затем его перевели в ультрасовременный центр неврологической помощи Sue Ryder. В этом центре британцу предложили опробовать музыкальную терапию. Все, что требовалось от пациента – петь и медитировать под свои любимые мелодии.
Поначалу Палмер был настроен скептически и не верил в успех затеи. Тем не менее он решил попробовать: каждый вечер Иэн слушал композиции американской поп-группы The Carpenters.
Спустя какое-то время музыка начала приносить свои плоды: если раньше мужчина не мог подняться с кровати, то теперь он способен пройти три километра в день.
Кроме того, пенсионер вновь может разговаривать со своей семьей. Речь Палмера не до конца разборчива, однако его близким удается понять, что говорит мужчина. По словам англичанина, музыкальная терапия "открыла сознание и мозг в целом".