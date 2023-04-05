Мужчина пытался высморкаться, вывихнул шею и остался парализован

Мужчина из Австралии неудачно высморкался, вывихнул шею и его парализовало. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на супругу пострадавшего Кирсти Броннер.

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Она рассказала, что 2 января 2022 ее муж пошел в ванную, чтобы высморкаться. После этого она услышала грохот и нашла мужчину лежащим на полу.

Его отправили в больницу и врачи заявили, что он вывихнул шею и повредил спинной мозг. Кроме того, во время инцидента он еще и ударился головой об скамейку в ванной. В результате происшествия австралиец оказался парализован.

Сначала супруг Кирсти перенес 6-часовую операцию, а потом восстанавливался на протяжении полугода. Тем не менее даже после реабилитации он не может стоять. Врачи говорят, что шансы на полное восстановление очень малы.