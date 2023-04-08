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53 минуты назад

Ученые выяснили, что маринованные овощи повышают риск смерти от инсульта и рака

Мира Маркина

Исследователи из Чжэцзянского университета обнаружили, что маринованные овощи незначительно увеличивают вероятность смерти от инсульта и рака желудка. Соответствующая научная публикация появилась в журнале BMC Medicine.

В рамках работы были изучены данные 440 тысяч пациентов из Китая. Это понадобилось, чтобы оценить связь между употреблением в пищу маринованных овощей и смертью от разных причин.

Возраст участников колебался между 30 и 79 годами. Средний период наблюдения за каждым из них составил 10 лет. Информацию о том, едят ли испытуемые маринованные овощи, собирали с помощью анкет.

Ученые определили диеты, которые снижают смертность при высоким сердечно-сосудистом риске

У тех, кто ел маринованные овощи, незначительно выше был риск умереть от сердечно-сосудистых заболеваний, в основном от геморрагического инсульта, при котором происходит кровоизлияние в мозг. Маринованные овощи, помимо этого, увеличивали число летальных исходов при раке ЖКТ, чаще всего раке пищевода.

Повышенное артериальное давление также показало связь с потреблением маринованных овощей. По мнению ученых, в этом продукте главным фактором риска выступает большое количество соли.

Ранее "Рамблер" писал об ошибке, которая повышает риск рака в пять раз.

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