Медики выяснили, что ожирение опаснее для склонных к худобе

Ученые из Каролинского института выявили, что у людей, у которых есть предрасположенность к высокому весу на уровне генетики, с меньшей вероятностью развиваются заболевания сердца и сосудов, чем у тех, кто набрал вес только из-за образа жизни. Соответствующую научную статью опубликовал журнал eClinicalMedicine.

По словам авторов, давно известно, что высокий индекс массы тела (ИМТ) в среднем возрасте делает сердечно-сосудистые и другие заболевания более возможными. В ходе нового исследования удалось установить, что риск развития болезней сердца и сосудов у людей с ожирением неодинакова.

Исследователи опирались на данные более чем 15 тысяч близнецов из Шведского реестра близнецов. У тех, кто был предрасположен к низкому ИМТ, связь между ожирением и сердечно-сосудистыми заболеваниями оказалась в два раза сильнее, чем у тех, чье ожирение было обусловлено генетикой.