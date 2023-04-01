Найдено лекарство, которое улучшает сокращение сердца

В Оклендском университете обнаружили, что препарат AF-130 способен облегчить симптомы как сердечной недостаточности, так и апноэ во сне, которое может быть с ней связано. Соответствующую научную статью опубликовал журнал Nature Communications.

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Эксперименты на крысах показали, что AF-130 помогает сердцу лучше сокращаться, делает апноэ редким и потенциально может обратить вспять отдельные признаки сердечной недостаточности.

При апноэ спадают стенки дыхательных путей во сне. Из-за этого может стать реже или остановиться дыхание. Такое состояние повышает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний и не лечится медикаментозно. Аппараты CPAP результативно предотвращают апноэ, но не риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний ниже не делают. Например, при апноэ выше шанс заболеть сердечной недостаточностью, и большая часть пациентов умирают в течение пяти лет после того как им диагностируют сердечную недостаточность.

Лекарство, которое обнаружили ученые, скоро одобрит Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США и его можно будет использовать при другом диагнозе. Когда препарат пройдет клинические испытания на на людях, его смогут перепрофилировать и применять при апноэ и сердечной недостаточности по ускоренной схеме.