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2 часа назад

Кардиолог Хачирова объяснила отличие "мужского" инфаркта от "женского"

Мария Иглина

Кардиолог Асият Хачирова объяснила разницу симптомов инфаркта у мужчин и женщин. Подробностями эксперт поделилась в беседе с "Газетой.Ru".

Кардиолог объяснила отличие "мужского" инфаркта от "женского"
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Меди рассказала, что болезни сердца, в том числе инфаркта миокарда, у мужчин происходит в среднем на 10 лет раньше, чем у женщин. По словам Хачировой это связано с наступлением менопаузы:

"Когда количество эстрогена в женском организме снижается, то и защита сосудов ослабевает, излишние липиды стремительно начинают откладываться на стенках сосудов, образуя атеросклеротические бляшки, что ведут к сердечно-сосудистым катастрофам, в частности к инфаркту миокарда".

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Кардиолог добавила, что диагностируемость инфаркта миокарда у мужчин до приезда скорой медицинской помощи выше, чем у женщин, и связано это с тем, что у мужчин болевой синдром, характерный для инфаркта миокарда, проявляется более ярко. У женщин же инфаркт миокарда может быть даже не виден на ЭКГ.

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