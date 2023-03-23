Кардиолог объяснила отличие "мужского" инфаркта от "женского"

Меди рассказала, что болезни сердца, в том числе инфаркта миокарда, у мужчин происходит в среднем на 10 лет раньше, чем у женщин. По словам Хачировой это связано с наступлением менопаузы:

"Когда количество эстрогена в женском организме снижается, то и защита сосудов ослабевает, излишние липиды стремительно начинают откладываться на стенках сосудов, образуя атеросклеротические бляшки, что ведут к сердечно-сосудистым катастрофам, в частности к инфаркту миокарда".

Кардиолог добавила, что диагностируемость инфаркта миокарда у мужчин до приезда скорой медицинской помощи выше, чем у женщин, и связано это с тем, что у мужчин болевой синдром, характерный для инфаркта миокарда, проявляется более ярко. У женщин же инфаркт миокарда может быть даже не виден на ЭКГ.