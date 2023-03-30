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1 час назад

Как отдых в тропиках влияет на психику

Мира Маркина

Отпуск в тропиках – мечта многих людей. Солнце, море, природа, вкусные фрукты, чего еще можно желать? Оказывается, у отпуска в тропических странах есть еще один весомый плюс: такой отдых улучшает психическое здоровье.

Как отдых в тропиках влияет на психику
Фото: UnsplashUnsplash

Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Ученые из Финляндии провели исследование, посвященное диарее путешественников. Так именуют гастроэнтерит –заболевание, которое вызывают бактерии из нового для человека региона.

В ходе работы специалисты пришли к выводам, которые не рассчитывали получить. Оказалось, что зимний отдых в тропиках оказывает "более длительные преимущества для здоровья", чем летний. Позитивный эффект от такой поездки уменьшается лишь через месяц после отпуска.

В исследовании приняли участие 729 здоровых добровольцев, которые поехали в Западную Африку, чтобы провести клиническое испытание вакцины против диареи. На протяжении исследования испытуемые заполняли анкету о своем психологическом состоянии.

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Таким образом, эксперты выяснили, что отпуск в тропических странах улучшает психологическое благополучие людей вне зависимости от их пола и возраста. Специалисты установили, что на отдыхе добровольцы гораздо легче переносили финансовые, психические и физические проблемы.

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