Как отдых в тропиках влияет на психику

Отпуск в тропиках – мечта многих людей. Солнце, море, природа, вкусные фрукты, чего еще можно желать? Оказывается, у отпуска в тропических странах есть еще один весомый плюс: такой отдых улучшает психическое здоровье.
Подробнее об этом – в материале "Рамблера".
Ученые из Финляндии провели исследование, посвященное диарее путешественников. Так именуют гастроэнтерит –заболевание, которое вызывают бактерии из нового для человека региона.
В ходе работы специалисты пришли к выводам, которые не рассчитывали получить. Оказалось, что зимний отдых в тропиках оказывает "более длительные преимущества для здоровья", чем летний. Позитивный эффект от такой поездки уменьшается лишь через месяц после отпуска.
В исследовании приняли участие 729 здоровых добровольцев, которые поехали в Западную Африку, чтобы провести клиническое испытание вакцины против диареи. На протяжении исследования испытуемые заполняли анкету о своем психологическом состоянии.
Таким образом, эксперты выяснили, что отпуск в тропических странах улучшает психологическое благополучие людей вне зависимости от их пола и возраста. Специалисты установили, что на отдыхе добровольцы гораздо легче переносили финансовые, психические и физические проблемы.