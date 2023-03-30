Как отдых в тропиках влияет на психику

Отпуск в тропиках – мечта многих людей. Солнце, море, природа, вкусные фрукты, чего еще можно желать? Оказывается, у отпуска в тропических странах есть еще один весомый плюс: такой отдых улучшает психическое здоровье.

Фото: Unsplash Unsplash

Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Ученые из Финляндии провели исследование, посвященное диарее путешественников. Так именуют гастроэнтерит –заболевание, которое вызывают бактерии из нового для человека региона.

В ходе работы специалисты пришли к выводам, которые не рассчитывали получить. Оказалось, что зимний отдых в тропиках оказывает "более длительные преимущества для здоровья", чем летний. Позитивный эффект от такой поездки уменьшается лишь через месяц после отпуска.

В исследовании приняли участие 729 здоровых добровольцев, которые поехали в Западную Африку, чтобы провести клиническое испытание вакцины против диареи. На протяжении исследования испытуемые заполняли анкету о своем психологическом состоянии.