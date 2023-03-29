Как запах пота лечит социофобию

Сложно найти человека, у которого бы запах пота вызывал положительные эмоции. Однако этот не самый приятный аромат может быть весьма полезен – например, в лечении социофобии. Подробнее – в материале "Рамблера".

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Ученые из Европейской психиатрической ассоциации доказали, что запах пота других людей способен помочь вылечить социальную тревожность.

Эмоциональное состояние человека оказывает воздействие на химические соединения, которые выделяет его тело. У этих соединений есть определенный запах, который могут почувствовать окружающие и отреагировать тем или иным образом.

В ходе нового исследования эксперты взяли образцы пота испытуемых в момент, когда те испытывали определенные эмоции. Чтобы вызвать у добровольцев нужное настроение, ученые показали им кадры из хорроров и комедий.

Из собранного пота специалисты выделили химические вещества, которые указывают на эмоциональное состояние. Далее полученные из экспериментальных образцов препараты испытали на 48 женщинах, страдающих социофобией. Их разделили на группы по 16 человек, а затем они два дня проходили терапию.

Одна их групп вместе с терапией подвергалась воздействию экстрактов пота тех, кто смотрел страшные фильмы. Другая – тех, кто потел от комедии. Третья группа была контрольной.

Таким образом ученые выяснили, что первые две группы лучше реагировали на терапию. При этом не было разницы, какой именно пот воздействовал – от "ужастиков" или от комедий.