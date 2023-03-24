Ученые выяснили, от какого родителя передается склонность к ожирению

Скорее всего, вы часто слышали, что предрасположденность к лишнему весу — наследственный фактор. Но от кого мы получаем этот "ген"? От матери, отца, дедушки или бабушки? И кто наследует предрасположенность к ожирению: мальчики или девочки? На этот вопрос ученые ответили в новом исследовании, о котором расскажет "Рамблер".

Фото: Кадр из фильма "Кит" Кадр из фильма "Кит"

Ожирение является распространенным, серьезным и заболеванием, а люди с ожирением подвержены более высокому риску развития диабета, высокого кровяного давления, проблем с сердцем и многих других заболеваний. Согласно исследованию ученых из Колорадского университета, ожирение и избыточный вес повышают риски смертности от 22% до 91%.

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При этом до сих пор было неизвестно, от кого из родителей мы наследуем предрасположенность к лишним килограммам. Американские ученые провели исследование, которое показало, что склонность к лишнему весу и ожирению передается по материнской линии.

Специалисты измерили жировые отложения и мышцы у 240 детей (в возрасте 9 лет и младше) и их родителей в раннем детстве. Они использовали эти данные, чтобы определить, связаны ли индекс массы тела (ИМТ) — инструмент скрининга избыточного веса и ожирения — а также количество жира и мышц в организме ребенка с показателями их родителей.

Они обнаружили, что у девочек был такой же ИМТ и жировая масса, что и у их матерей, что позволяет предположить, что девочки, рожденные от матерей, страдающих ожирением или имеющих высокую жировую массу, также подвержены высокому риску развития ожирения или избыточного веса. Исследователи не обнаружили такой же связи между мальчиками и их матерями, девочками или мальчиками и их отцами.

«Эти результаты показывают, что девочки, рожденные от матерей, страдающих ожирением или имеющих большое количество жира в организме, могут подвергаться более высокому риску набора лишнего жира.