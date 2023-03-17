Восемь генов рыжеволосых: все, что знает наука о "рыжем феномене"

Что общего у принца Гарри, Эда Ширана, Джессики Честейн и Джулианны Мур? Правильно, их цвет волос: все они натурально рыжие!

Фото: Кадр из сериала "Отчаянные домохозяйки" Кадр из сериала "Отчаянные домохозяйки"

По оценкам, только 1-2% населения мира имеют рыжие волосы. "Рамблер" расскажет о том, что известно науке о феномене рыжих волос.

Видео дня

Эумеланин и феомеланин: натуральная палитра красок

Меланин — это естественный пигмент вашего тела. Он вырабатывается особыми клетками, называемыми меланоцитами, и его количество влияет на цвет кожи, волос и глаз. Если у вас много меланина, ваши волосы, кожа и глаза будут темнее по цвету, чем у того, у кого его меньше. В свою очередь, количество меланина, которое вы производите, зависит от ваших генов. Это означает, что вы родились с тенденцией производить больше или меньше меланина.

В пигментации участвуют два типа меланина: эумеланин и феомеланин . Эумеланин отвечает за темные цвета и встречается в коричневых и черных формах, а феомеланин отвечает за розовые участки кожи. Количество каждого типа в комбинации определяет цвет волос. Например, если у вас большое количество эумеланина, у вас будут черные волосы. Если у вас очень небольшое количество коричневого эумеланина, у вас будут светлые волосы, в то время как смесь феомеланина и низкого уровня эумеланина приведет ксветлым волосам. У рыжеволосых больше феомеланина, чем эумеланина, либо из-за увеличения производства феомеланина, либо из-за снижения производства эумеланина.

Вы, наверное, замечали, что люди с рыжими волосами часто имеют бледную или светлую кожу и веснушки. На это также влияет количество меланина.

Восемь рыжих генов

Рыжеволосые производят больше феомеланина из-за генетических изменений (называемых вариантами) в гене MC1R , обнаруженном на хромосоме 16. Этот ген обеспечивает код белка, называемого рецептором меланокортина 1 , который расположен на меланоцитах и отвечает за тип вырабатываемого меланина. Когда рецептор активируется или включается, меланоциты производят эумеланин. Напротив, если рецептор не активирован, меланоциты продуцируют феомеланин. За эту дезактивацию ответственны вариации гена MC1R.

Хотя варианты последовательности гена MC1R были обнаружены более чем у 80% рыжеволосых и/или людей со светлой кожей, которая не загорает.

Исследование 2018 года, в котором приняли участие более 343 000 участников британского биобанка, показало, что на MC1R приходится только 73% генетической наследуемости цвета волос. Авторы сообщили, что хотя 93% людей с рыжими волосами несут два варианта MC1R , это соответствует только 15% людей с двумя вариантами MC1R , и что фактически два варианта MC1R чаще всего связаны со светлыми или светло-каштановыми волосами.

Далее авторы выявили восемь дополнительных вариантов генов, связанных с рыжими волосами. Это говорит о том, что генетика рыжих волос сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Также интересно отметить, что авторы исследования 2018 года обнаружили вариант в HERC2, связанный с пониженной вероятностью рыжих волос.

Наследственность

Как упоминалось выше, на количество вырабатываемого вами меланина влияют ваши гены, и в результате цвет волос можно считать генетически обусловленной характеристикой или чертой.

Рыжие волосы передаются по наследству, но у нерыжих родителей может быть и рыжеволосый ребенок. Так как именно генетика влияет на цвет волос?

MC1R является рецессивным геном. Это означает, что для наблюдения признака необходимы две копии (по одной, унаследованной от каждого родителя). В этом случае требуется две копии варианта, чтобы ребенок был рыжим. Другими словами, если наследуется только одна копия варианта, признак не будет виден, т. е. у ребенка не будет рыжих волос, но он будет носителем и сможет передать вариант следующему поколению.

Поэтому двое носителей (не рыжих) смогут родить рыжего ребенка. Это называется аутосомно-рецессивным наследованием, и его понимание позволяет нам предсказать вероятность рождения ребенка с рыжими волосами.

У рыжеволосых есть две копии варианта; следовательно, если у обоих родителей рыжие волосы, то и у их потомства будут рыжие волосы. Если у одного из родителей рыжие волосы, а другой является носителем, то вероятность того, что ребенок унаследует рыжие волосы, составляет 50%, а у двух нерыжих, несущих рецессивный ген, вероятность рождения ребенка с рыжими волосами составляет 25%.

Риски для здоровья людей с рыжими волосами

Помимо выдающегося цвета волос, рыжеволосые, как группа, более склонны к развитию определенных заболеваний и имеют определенные риски для здоровья. К ним относятся: