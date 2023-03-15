Как долгие выдохи влияют на настроение

Многие люди не придают значения своему дыханию, и, по словам медиков, очень зря. Ведь различные дыхательные техники способны улучшить самочувствие и, как следствие, благоприятно отразиться на здоровье в долгосрочной перспективе. Подробнее о том, как долгие выдохи влияют на нас – в материале "Рамблера".

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По данным ученых, наиболее эффективный способ снять напряжение и улучшить настроение – сконцентрироваться на цикличном дыхании с долгим выдохом. Специалисты пришли к выводу, что данная техника работает даже лучше медитаций.

На протяжении месяца исследователи сравнивали четыре типа дыхательных практик, каждая из которых длилась не более пяти минут. В числе исследуемых практик оказались: дыхание с гипервентиляцией и задержкой, медитация (осознанное наблюдение за дыханием без контроля), цикличное дыхание с долгим выдохом, а также дыхание по квадрату (вдох, задержка, выдох, задержка).

В ходе работы ученые также оценивали самочувствие, настроение и уровень психического возбуждения добровольцев. Специалисты установили, что все практики имеют положительный эффект: у всех испытуемых снизилась тревожность.

Однако наибольшую эффективность показала практика цикличного дыхания с долгим выдохом. Вот, по какой схеме необходимо дышать: вдох, еще один короткий вдох, а затем длинный выдох.