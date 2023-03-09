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1 час назад

Как дружба в пожилом возрасте продлевает жизнь

Мира Маркина

Многие люди с возрастом остаются без близких друзей. И это неудивительно: чем старше мы становимся, тем больше времени уделяем семье и тем меньше времени остается на общение с приятелями. Однако ученые доказали, что дружить в пожилом возрасте – крайне важно. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Как дружба в пожилом возрасте продлевает жизнь
Фото: Кадр из фильма "Молодость"Кадр из фильма "Молодость"

Китайские ученые провели исследование и установили, что регулярные встречи с друзьями увеличивают продолжительность жизни у пенсионеров. Специалисты пришли к выводу, что для людей старше 80 лет ежедневное общение более чем вдвое снижает риск смерти.

Эксперты выяснили, что среди одиноких пожилых людей каждый пятый умер в ходе пятилетнего наблюдения. При этом из числа людей, ведущих активную социальную жизнь, ушел из жизни каждый 14-й. Даже у людей, которые лишь изредка встречались с друзьями, снижался риск смерти.

Ученые рассказали, что хороший сон может продлить жизнь

Исследователи выдвинули предположение о том, что наличие большого количества друзей стимулирует более здоровое поведение, повышает физическую активность и способствует снижению стресса.

Ученые также обратили внимание на то, что после 85 лет пожилые люди существенно меньше участвуют в социальной жизни, поэтому крайне важно помогать им социализироваться.

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