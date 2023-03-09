Как дружба в пожилом возрасте продлевает жизнь

Многие люди с возрастом остаются без близких друзей. И это неудивительно: чем старше мы становимся, тем больше времени уделяем семье и тем меньше времени остается на общение с приятелями. Однако ученые доказали, что дружить в пожилом возрасте – крайне важно. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Молодость" Кадр из фильма "Молодость"

Китайские ученые провели исследование и установили, что регулярные встречи с друзьями увеличивают продолжительность жизни у пенсионеров. Специалисты пришли к выводу, что для людей старше 80 лет ежедневное общение более чем вдвое снижает риск смерти.

Эксперты выяснили, что среди одиноких пожилых людей каждый пятый умер в ходе пятилетнего наблюдения. При этом из числа людей, ведущих активную социальную жизнь, ушел из жизни каждый 14-й. Даже у людей, которые лишь изредка встречались с друзьями, снижался риск смерти.

Исследователи выдвинули предположение о том, что наличие большого количества друзей стимулирует более здоровое поведение, повышает физическую активность и способствует снижению стресса.