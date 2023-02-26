Ученые открыли лекарство, которое может быть способно лечить аутизм

Новое исследование показало, что ламотриджин, лекарство, используемое для лечения эпилепсии и симптомов биполярного расстройства, изменяет поведение, подобное аутизму, у мышей.

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Не существует известного лекарства от расстройства аутистического спектра (РАС). Тем не менее, препараты могут помочь справиться с некоторыми симптомами, связанными с этим заболеванием. К ним относятся антипсихотические препараты, такие как рисперидон и арипипразол, антидепрессанты, успокаивающие препараты и противосудорожные препараты.

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Тем не менее, ни одно из этих лекарств не лечит аутизм, и не всем аутичным людям помогают лекарства.

Однако в исследовании, опубликованном 14 февраля в журнале Molecular Psychiatry, ученые из Института трансляционных исследований мозга им. Гектора (HITBR) обнаружили, что ламотриджин (ламиктал) — препарат от эпилепсии, который блокирует натриевые каналы — обращает вспять аутоподобное поведение у мышей. По мнению авторов исследования, это открытие может привести к созданию эффективных терапевтических возможностей для людей с РАС.

Основываясь на предыдущих знаниях о том, что мутации белка в нервных клетках под названием MYT1L играют роль в других неврологических расстройствах, ученые хотели выяснить, какую роль он может играть в развитии аутизма.

Когда команда генетически отключила MYT1L у мышей, грызуны продемонстрировали изменения в поведении и экспрессии генов, сходные с РАС. У мышей также была более тонкая кора головного мозга.

Кроме того, ученые наблюдали нарушение функции нервов, когда отключали MYT1L в нервных клетках человека.

Более того, нейроны с дефицитом MYT1L продуцировали избыток блокаторов натриевых каналов, которые обычно обнаруживаются только в сердечной мышце. Когда нервная клетка вырабатывает избыток этих блокаторов каналов, это может привести к электрофизиологической гиперактивации — симптому, наблюдаемому у аутистов.

Однако, когда команда лечила нервные клетки человека и мышей с дефицитом MYT1L ламотриджином, блокирующим натриевые каналы, гиперактивация нормализовалась в клетках, и поведение мышей, подобное аутизму, прекратилось.

«Очевидно, что медикаментозное лечение во взрослом возрасте может облегчить дисфункцию клеток головного мозга и, таким образом, противодействовать поведенческим аномалиям, типичным для аутизма, — даже после того, как отсутствие MYT1L уже нарушило развитие мозга на этапе развития организма», — объясняет автор исследования Мориц Молл.