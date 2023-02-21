Как живет «пациент из Дюссельдорфа», вылечившийся от ВИЧ

Около 38,4 миллиона человек во всем мире живут с ВИЧ. Современные лекарства позволяют держать вирус под контролем. Однако ученые не теряют надежды найти способ вылечить ВИЧ-инфицированных навсегда. В мире на сегодняшний день известно о трех случаях полного излечения от заболевания. Как удалось достичь такого результата, читайте в статье «Рамблера».

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ВИЧ (или вирус иммунодефицита человека) проникает в клетки иммунной системы и разрушает их. Без лечения повреждение может привести к СПИДу или синдрому приобретенного иммунодефицита, когда человек не способен бороться даже с небольшой инфекцией. К сожалению, нередко ВИЧ-инфицированные пациенты сталкиваются с побочными заболеваниями. Но именно это позволило исследователям нащупать потенциальное решение проблемы.

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Первым человеком, излечившимся от ВИЧ, был Тимоти Рэй Браун. Ученые рассказали о нем всему миру в 2009 году, назвав Тимоти «берлинским пациентом» – для защиты его личной жизни. И только позднее, с разрешения самого мужчины, его имя стало известно прессе.

У Тимоти обнаружили лейкемию. Чтобы вылечить онкологическое заболевание, мужчина прошел через трансплантацию стволовых клеток, которая считается процедурой высокого риска. Ведь существует вероятность того, что трансплантированные клетки распознают клетки пациента как «чужеродные» и атакуют их. Но в случае с Тимоти эта процедура привела к избавлению и от рака, и от ВИЧ.

В феврале 2023 года ученые заявили, что «пациент из Дюссельдорфа» – 53-летний житель Германии – стал третьим в мире человеком, излечившимся от ВИЧ.

У мужчины из Дюссельдорфа обнаружили миелоидный лейкоз в январе 2011 года, через шесть месяцев после того, как поставили диагноз ВИЧ. Это наиболее распространенный тип лейкемии среди взрослых, он ежегодно диагностируется у около трех тысяч британцев и двадцати тысяч американцев. Заболевание считается наиболее смертоносным. Ежегодно оно уносит тысячи жизней.

В феврале 2013 года пациенту была проведена аллогенная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток (ТГСК) под наблюдением международной исследовательской группы во главе с медиками Университетской больницы Дюссельдорфа.

Важный момент: далеко не каждый донор может подойти. У него должна быть мутация, которая удаляет белок CCR5, используемый ВИЧ для проникновения в иммунную клетку. Только один процент людей во всем мире имеет эту генетическую мутацию, устойчивую к ВИЧ.

После трансплантации мужчина прошел курс химиотерапии и получил инфузию донорских лимфоцитов, представляющих собой иммунные клетки, способные убивать оставшиеся раковые клетки. Также пациент продолжал принимать антиретровирусную терапию, которая останавливала репликацию вируса в организме.

Пациент из Дюссельдорфа пережил два рецидива острого миелоидного лейкоза и реактивацию множественных хронических вирусных инфекций (цитомегаловирус, герпес и вирус Эпштейна-Барра). Вследствие трансплантации у него развилась легкая хроническая болезнь глаз с двусторонним сухим кератоконъюнктивитом (синдром сухого глаза). Тем не менее, ему удалось выжить. А уже в ноябре 2018 года — через шесть лет после трансплантации стволовых клеток – «дюссельдорфский пациент» перестал принимать ретровирусную терапию. ВИЧ в его крови не обнаруживался.

Еще четыре года мужчина находился под пристальным наблюдением команды врачей. И, согласно статье, опубликованной недавно в журнале Nature Medicine, пациент из Дюссельдорфа находится в стадии ремиссии от ВИЧ.

«В День святого Валентина в этом году я с размахом отпраздновал 10-летие пересадки костного мозга. Мой донор костного мозга был почетным гостем», – рассказал мужчина журналистам.

«Дюссельдорфский пациент» решил посвятить часть своего времени благотворительности – теперь он помогает сбору средств на исследования ВИЧ и борьбе со стигматизацией вируса, рассказывая свою историю.