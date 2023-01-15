Средства гигиены могут привести к преждевременным родам

Ученые из Колумбийского университета обнаружили, что компоненты средств для интимной гигиены могут накапливаться во влагалище и становиться причиной спонтанных преждевременных родов. Исследование опубликовал журнал Nature Microbiology.

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Ученые измерили концентрацию более чем 700 различных веществ, которые выделяют микробы влагалища, в образцах 232 женщин. У 80 участниц исследования беременность закончилась родами до 37 недели.

В результате выявили несколько веществ, уровень которых был значительно выше у женщин, родивших раньше срока. Среди них оказались диэтаноламин, тартрат и этилендиаминтетрауксусная кислота. В рамках исследования ученые не определяли источник этих веществ, но известно, что все они могут содержаться в косметике и средствах гигиены.

С помощью моделей машинного обучения разработала алгоритм, который способен предсказывать преждевременные роды на основе данных о концентрации веществ в выделениях из влагалища, возрасте, весе, расе женщины, а также истории ее предыдущих родов.

Преждевременные роды — главная причина неонатальной смертности. Они могут привести к ряду проблем со здоровьем на всю жизнь. Сейчас не существует достоверных способов, которые позволяют прогнозировать преждевременные роды, и в двух третях случаев они происходят спонтанно.