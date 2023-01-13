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1 час назад

Как чрезмерный просмотр ТВ уменьшает мозг

Мира Маркина

Многие знают о том, что излишний просмотр телевизора негативно влияет на умственную деятельность. Но и это еще не все: ученые установили, что злоупотребление ТВ способно уменьшить в размерах мозг. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Как чрезмерный просмотр ТВ уменьшает мозг
Фото: Кадр из шоу "Наша Russia"Кадр из шоу "Наша Russia"

Научный сотрудник Школы общественного здравоохранения Блумберга при Университете Джонса Хопкинса Райан Догерти провел исследование. Оно опубликовано в журнале Brain Imaging and Behavior.

В своей работе Догерти опирался на данные за 20 лет, полученные в рамках другого исследования — «Развитие риска коронарных артерий у молодых людей», которое стартовало еще в 1985 году.

Все участники смотрели телевизор в среднем 2,5 часа в день. На протяжении 20 лет этот показатель оставался стабильным. Догерти вместе с коллегами проанализировал данные участников исследования и выяснил, что у тех, кто уделял просмотру телевизора 1,4 часа в день или больше, серое вещество уменьшилось на 0,5% к 50 годам.

"Эта цифра может показаться небольшой, но с научной точки зрения сохранение целостности нашего мозга может продлить время до появления возрастного снижения когнитивных функций", – пояснил ученый.

Таким образом, злоупотребление телевизором может негативно повлиять на умственную работоспособность, память и восприятие информации.

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Что интересно, регулярные физические нагрузки никак не отразились на показателях испытуемых. У тех людей, которые часто смотрели ТВ, но при этом также уделяли время спорту, наблюдалось такое же снижение количества серого вещества.

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