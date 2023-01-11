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1 час назад

Правда ли, что женщины узнают холостяков по запаху

Мира Маркина

Известно, что люди склонны обращать внимание на безымянный палец понравившегося человека, дабы выяснить, состоит ли он в браке. Но ученые установили: порой женщинам достаточно лишь запаха мужчины, чтобы заключить – холостяк он или нет. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Правда ли, что женщины узнают холостяков по запаху
Фото: Кадр из фильма "Сердцеед"Кадр из фильма "Сердцеед"

Ученые из Австралии провели эксперимент, в котором предложили 82 гетеросексуальным женщинам от 18 до 35 лет оценить запахи мужских тел. В ходе эксперимента эксперты установили, что девушек больше привлекали запахи неженатых мужчин.

Предварительно эксперты попросили 89 мужчин предоставить свои фотографии и носить футболку в течение 24 часов. После этого исследователи отрезали от одежды подмышки и хранили их в закрытой емкости для усиления запаха.

В ходе исследования каждая девушка наугад выбрала троих одиноких и троих женатых мужчин из списка. Подопытные оценивали их запахи и отвечали на вопрос, насколько привлекателен тот или иной аромат.

Далее женщинам показывали портреты мужчин и просили визуально оценить их по шкалам сексуальности, интеллекта, доброты, мужественности и надежности в отношениях.

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Ученые установили, что запахи холостяков оказались для женщин более привлекательными, чем запахи женатых мужчин. Кроме того, чем привлекательнее был аромат, тем выше женщины оценивали внешность мужчины.

"С эволюционной точки зрения для женщин может быть выгодно обнаруживать сигналы, которые позволят избегать ухаживания за женатыми мужчинами из-за относительно ограниченных ресурсов, которые они могут предложить", – подчеркнули специалисты.

Эксперты предположили, что разница в запахах может возникать из-за того, что у женатых мужчин лучше здоровье и гигиена, чем у холостых. Также на запах может влиять уровень тестостерона и диета.

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