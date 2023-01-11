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1 час назад

Как равнодушие к сексу у мужчин связано с ранней смертью

Мира Маркина

Многие женщины опасаются, что их потенциальных партнеров будет интересовать в отношения только интимная близость. Но существует и другая крайность, когда мужчины совершенно не заинтересованы в сексе. Мало того, что это может стать препятствием на пути к счастливым отношениям, такое поведение также может свидетельствовать о возможных проблемах со здоровьем.

Подробнее – в материале "Рамблера".

Группа ученых из Университета Ямагата выявила связь между отсутствием сексуального интереса и риском ранней смерти у мужчин.

Эксперты проанализировали данные 20 969 человек (8 558 мужчин и 12 411 женщин) старше 40 лет. На протяжении шести лет добровольцы регулярно проходили медицинские осмотры, а также оценивали уровень сексуального интереса.

За время исследования умерли 503 испытуемых. Исследователи установили, что смертность от онкологии и других причин была выше у мужчин, которые меньше интересовались сексом.

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Важно отметить, что связь сохранялась даже тогда, когда ученые учитывали такие факторы, как возраст, гипертония, диабет, курение, употребление алкоголя, индекс массы тела, семейное положение, образование и уровень психологического стресса.

"Хотя сексуальная активность считается полезной для психологического здоровья и благополучия пожилых людей, связь между сексуальным интересом и долголетием ранее не исследовалась", – подчеркнули ученые.

Исследователи предположили, что отсутствие сексуального интереса у мужчин может быть связано с "нездоровым образом жизни".

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