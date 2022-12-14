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1 час назад

Как вейпинг приближает импотенцию

Мира Маркина

Бросая курить сигареты, многие мужчины переходят на вейпы – электронные устройства для курения. Вейпы не оставляют неприятного запаха, но вреда здоровью наносят не меньше, чем сигареты. В частности, они способны ускорить наступление импотенции. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Как вейпинг приближает импотенцию
Фото: РамблерРамблер

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Ученые из Нью-Йоркского университета и Университета Джона Хопкинса провели исследование. Они проанализировали данные о состоянии здоровья 13 711 мужчин, которые проходили опрос в рамках национального исследования влияния табака на здоровье. Один из вопросов касался эректильной дисфункции. Эксперты отобрали 11 207 мужчин от 20 до 65 лет и проанализировали их данные отдельно.

Почти 50% испытуемых были бывшими курильщиками, 21% продолжали курить, а 14% потребляли табак в иных формах (сигары, трубки, кальян). В ходе работы ученые установили, что примерно пятая часть опрошенных сталкивалась с эректильной дисфункцией.

Оказалось, что у тех, кто использует вейп ежедневно, риск импотенции вдвое выше по сравнению с теми, кто никогда не пользовался электронными сигаретами. В ограниченной выборке, куда вошли здоровые люди без сердечно-сосудистых заболеваний и с нормальным весом, риск оказался выше почти в два с половиной раза. Единственный фактор, который снижал риск развития импотенции у вейперов, это регулярные физические нагрузки.

Авторы научной работы планируют и дальше изучать данную тему. В будущих исследованиях они намерены выяснить, как разные виды электронных сигарет влияют на эректильную дисфункцию, а также какой вред вейпинг наносит репродуктивному здоровью женщин.

Наука,Джон Хопкинс,
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