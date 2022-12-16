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1 час назад

Что происходит с мозгом перед смертью

Мария Каткова

Ученые несколько десятилетий исследуют мозг человека перед смертью и пытаются понять, что происходит в сознании во время этого процесса. Теперь они выяснили, что перед смертью мозг работает в полную силу. О том, что происходит в этот момент — в материале “Рамблера”.

Что происходит с мозгом перед смертью
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Ученые из университета Лангоне провели исследование, которое позволяет узнать, что чувствует человек перед смертью и что происходит в его сознании. Отчет опубликован в журнале Neuroscience.

В исследовании приняли участие 567 человек, среди которых были мужчины и женщины. Все они пережили остановку сердца и вернулись к жизни после проведенной реанимации. Ученые опросили людей, чтобы выяснить, что они на самом деле чувствовали в момент остановки сердца.

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Сами люди рассказали, что, несмотря на клиническую смерть, они были в сознании. Свои ощущения участники описывали словами “отделение от тела”, “осмысление жизни” и “анализ действий по отношению к другим людям”.

Помимо опросов, ученые также отслеживали активность мозга людей в момент клинической смерти. Результаты тестов подтвердили, что в это время мозг работал на полную мощность. Исследователи зафиксировали активность мозговых волн, которые обычно работают, если человек занимается тяжелым интеллектуальным трудом. Также они отметили, что волны, отвечающие за стресс, зафиксированы в этих исследованиях не были. Таким образом, можно сделать вывод, что люди проходят через осознание и мыслительный процесс, но при этом не испытывают волнения или переживаний.

Тем не менее, ученые отмечают, что эта работа не станет финальной, так как планируют и дальше изучать то, что чувствует человек во время смерти. Авторы статьи говорят, что уже могут поделиться некоторыми наработками об опыте людей перед смертью, но информация пока неполная.

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