Почему низкие мужчины – нарциссы: мнение ученых

Многие мужчины комплексуют из-за невысокого роста. И, по мнению ученых, эти комплексы впоследствии влияют и на поведение мужчин, и на их психику. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".
Ученые из Польши провели исследование, в котором приняли участие 367 человек – мужчины и женщины. Добровольцы заполнили анкету психологов, в которой оценили удовлетворенность своим ростом. Об этом сообщает Daily Mail.
Ответы подопытных показали, насколько у представителей разных полов развиты черты из "темной триады": психопатия, нарциссизм и макиавеллизм. Для данных свойств личности характерны отсутствие эмпатии, антиобщественное поведение, а также эгоцентричность, склонность к манипуляциям и аморальность.
В ходе работы исследователи установили, что люди невысокого роста, желавшие быть выше, получили больше всего баллов по всем трем чертам "темной триады". При этом нарциссизм был особенно выражен у мужчин.
"Когда люди не могут быть грозными физически, они могут компенсировать это психологически. Низкорослые люди часто обладают психопатией. Это проявляется в особой требовательности уважения",
– подчеркнула ведущий автор работы Моника Козловска.
Ученые подчеркнули, что низкорослые мужчины, желающие быть выше, склонны к нарциссизму, поскольку им хочется производить лучшее впечатление, казаться сильнее и выглядеть более грозными.