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1 час назад

Можно ли доверять остеопатии и является ли это медицинским подходом

Мира Маркина
Садовская Виктория Викторовнаэксперт

Многие советуют прибегнуть к помощи остеопатов в самых разных ситуациях. "Рамблер" решил узнать у эксперта, является ли остеопатия надежным и безопасным методом лечения проблем со здоровьем. На наш вопрос ответила врач-эндокринолог Садовская Виктория Викторовна.

Можно ли доверять остеопатии и является ли это медицинским подходом
Фото: UnsplashUnsplash
Давайте обратимся к официальному определению. Это холистическая мануальная медицинская система профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, которая устраняет последствия соматических дисфункций, влекущих за собой нарушения здоровья, направленная на восстановление природных способностей организма к самокоррекции.
Садовская Виктория Викторовна
Садовская Виктория ВикторовнаЭндокринолог, диетолог федеральной сети Клиники Фомина
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Много сложных слов, но если переводить с медицинского на русский – это одно из направлений лечения разных заболеваний и состояний при помощи воздействия на мышцы, фасции и тп. Еще проще – это тот же массаж, но в ином формате и с гораздо большей стоимостью.

В чем разница между остеопатией и мануальной терапией?

Глобально, никакой. Как бы мы не называли – мануальная терапия, хиропрактика, остеопатия, лечебный массаж – действия будут примерно одинаковые, могут отличаться лишь интенсивность и глубина воздействия. Если вас не трогают руками – увы, это не остеопатия (хотя никто и не запрещает говорить иное).
Садовская Виктория Викторовна
Садовская Виктория ВикторовнаЭндокринолог, диетолог федеральной сети Клиники Фомина

Несмотря на то, что остеопатия официально является медицинской специальностью по приказу от 2015 г, до сих пор нет качественных медицинских исследований, подтверждающих эффективность данной терапии. Во время сеанса в лучшем случае вы получаете мануальное воздействие, которое может облегчить симптомы. В худшем - во время “вправления” каких-то органов или костей, можно получить неприятные осложнения.

Остеопат раскрыл самую вредную позу для сна

Чем же объясняется эффект остеопатии?

  • Во-первых, плацебо работает в 30% случаев. Если вы знаете, что вам должно стать легче, при этом заплатив за сеанс круглую сумму, то ваш мозг будет делать все, чтобы вам и вправду стало лучше.
  • Во-вторых, массажные движения действительно облегчают некоторые симптомы (например, боль в спине).
  • В-третьих, часто на приемы приводят детей, у которых большинство изменения происходят очень быстро и сами по себе. Не всегда “после того” означает “вследствие того”.
Таким образом, доказательная медицина не считает остеопатию эффективным и безопасным методом лечения и профилактики каких-либо заболеваний. Будьте внимательны к своему здоровью!
Садовская Виктория Викторовна
Садовская Виктория ВикторовнаЭндокринолог, диетолог федеральной сети Клиники Фомина
Наука,Виктория Садовская,
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