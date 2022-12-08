Почему родственники онкобольного в зоне риска

Рак – не инфекция, им невозможно заразиться. Но почему в таком случае ближайшим родственникам пациента с онкологией врачи настоятельно рекомендуют тщательно следить за своим здоровьем? Читайте в статье “Рамблера”.
Специалисты Международного союза по борьбе с раком подсчитали: каждый пятый человек в мире рано или поздно заболевает раком. Эти статистические данные могут напугать. Но для начала нужно разобраться, как вообще возникает опухоль и причем здесь наследственность.
Клетки человеческого организма меняются каждую секунду: образуются, растут, размножаются делением, умирают. Этот подспудный процесс незаметен для человека. За правильную структуру новообразованных клеток отвечают гены. Они состоят из молекул ДНК и занимаются производством белков. Если ген “сломан”, то этот процесс может остановиться. Другой вариант развития событий – появляются аномальные белки. Они в свою очередь могут повлиять на размножение клеток и ускорить его. Так возникают опухоли. Мутации, которые приводят к раку, зависят от скорости обновления клеток. Чем она выше, тем больше риск.
Но поломка гена может быть не приобретенной, а переданной “по наследству”. Такие мутации называют зародышевыми. Они находятся в клетках обоих полов и передаются ребенку от родителя в процессе зачатия. По мере развития эмбриона мутировавшие гены копируются в каждую клетку. Но это не значит, что новорожденный обязательно на каком-либо из этапов своей жизни столкнется с онкологическим заболеванием. Просто он переходит в повышенную группу риска.
Стоит сказать несколько слов о факторах, которые этот риск увеличивают за счет множественных поломок в генах. Не все из них можно контролировать. Например, старение. Но отказ от вредных привычек (употребление табака, алкоголя) и контроль веса могут отдалить пациента из группы риска от встречи с онкологией. Также на вероятность заболеть раком влияют:
вирусные инфекции, например вирус папилломы человека;
некоторые химические вещества — канцерогены;
воздействие радиации, в том числе солнечный ультрафиолет.
Ученые Марк Померанц и Мэтью Фридман в своей работе “Генетический риск рака” утверждают, что риск столкнуться с онкологией увеличивается примерно в пять раз у тех, у кого есть два или более пострадавших членов семьи первой степени родства. Что делать, если у ваших родителей или сиблингов (братьев, сестер) обнаружили онкологическое заболевание? Есть три важных момента.