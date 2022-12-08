Почему родственники онкобольного в зоне риска

Рак – не инфекция, им невозможно заразиться. Но почему в таком случае ближайшим родственникам пациента с онкологией врачи настоятельно рекомендуют тщательно следить за своим здоровьем? Читайте в статье “Рамблера”.

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Специалисты Международного союза по борьбе с раком подсчитали: каждый пятый человек в мире рано или поздно заболевает раком. Эти статистические данные могут напугать. Но для начала нужно разобраться, как вообще возникает опухоль и причем здесь наследственность.

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Клетки человеческого организма меняются каждую секунду: образуются, растут, размножаются делением, умирают. Этот подспудный процесс незаметен для человека. За правильную структуру новообразованных клеток отвечают гены. Они состоят из молекул ДНК и занимаются производством белков. Если ген “сломан”, то этот процесс может остановиться. Другой вариант развития событий – появляются аномальные белки. Они в свою очередь могут повлиять на размножение клеток и ускорить его. Так возникают опухоли. Мутации, которые приводят к раку, зависят от скорости обновления клеток. Чем она выше, тем больше риск.

Но поломка гена может быть не приобретенной, а переданной “по наследству”. Такие мутации называют зародышевыми. Они находятся в клетках обоих полов и передаются ребенку от родителя в процессе зачатия. По мере развития эмбриона мутировавшие гены копируются в каждую клетку. Но это не значит, что новорожденный обязательно на каком-либо из этапов своей жизни столкнется с онкологическим заболеванием. Просто он переходит в повышенную группу риска.

Стоит сказать несколько слов о факторах, которые этот риск увеличивают за счет множественных поломок в генах. Не все из них можно контролировать. Например, старение. Но отказ от вредных привычек (употребление табака, алкоголя) и контроль веса могут отдалить пациента из группы риска от встречи с онкологией. Также на вероятность заболеть раком влияют:

вирусные инфекции, например вирус папилломы человека;

некоторые химические вещества — канцерогены;

воздействие радиации, в том числе солнечный ультрафиолет.

Ученые Марк Померанц и Мэтью Фридман в своей работе “Генетический риск рака” утверждают, что риск столкнуться с онкологией увеличивается примерно в пять раз у тех, у кого есть два или более пострадавших членов семьи первой степени родства. Что делать, если у ваших родителей или сиблингов (братьев, сестер) обнаружили онкологическое заболевание? Есть три важных момента.

пройти исследование для обнаружения наследственной зародышевой мутации (но помните, что ее наличие еще не гарантирует онкодиагноз)

не пренебрегать скринингом на рак в соответствии с возрастом и степенью риска развития онкозаболевания.

вести здоровый образ жизни, то есть, по возможности исключить ненаследственные факторы риска.