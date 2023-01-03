Почему нельзя пить кровь: мнение ученых

Кровь, необходимая для жизни человека, по иронии судьбы ядовита для питья. Почему? Читайте в статье “Рамблера”.

Фото: Кадр из сериала "Американская история ужасов" Кадр из сериала "Американская история ужасов"

Эксперты в области медицины предупреждают: вы можете серьезно заболеть, если будете пить кровь каждый день. Во-первых, потому что она – источник инфекций. Всего несколько капель инфицированной жидкости достаточно для передачи патогенов ВИЧ, гепатита В или С. Вы также можете заразиться сифилисом, хотя чаще он передается половым путем.

Видео дня

Доктор медицинских наук Росми Барриос утверждает, что маленький глоток чистой человеческой крови точно не нанесет вреда вашему здоровью. И тому есть подтверждение. Знаменитости, такие как Колсон Бэйкер (рэпер Machine Gun Kelly) и Меган Фокс, признались, что выпили несколько капель крови друг друга в “ритуальных целях” и, кажется, прекрасно себя чувствуют. Но ежедневное употребление этой жидкости может привести к накоплению токсинов в организме.

Если вы когда-либо пробовали кровь на вкус, точно знаете, что она имеет металлический привкус. Он появляется из-за содержания в ней железа. В отличие от летучих мышей-вампиров, которые в ходе эволюции научились переваривать большие дозы этого минерала, люди несут ген, препятствующий его усвоению.

“Избыток [железа] токсичен для человека, а в некоторых случаях даже смертелен. Передозировка железа может вызвать сильную рвоту, диарею, боль в животе, обезвоживание и даже смерть у детей”, – отметила доктор Барриос.

Также избыток железа в организме может вызывать ощущение усталости, боли в суставах рук и коленей, снижение полового влечения и потемнение цвета кожи — разительный контраст с блестящей белой кожей, которой обладало семейство Калленов в “Сумерках”. Также гемохроматоз нередко приводит к развитию цирроза печени, диабета или сердечной недостаточности.

Еще одно осложнение воплощения любых вампирских фантазий: несоответствие групп крови. В нормальных условиях потребленная кровь будет обработана и выведена через желудочно-кишечный тракт. Однако если у “вампира” есть язва или другая открытая рана в кишечнике, существует вероятность, что кровь смешается с его собственной кровью. И он рискует получить сильную иммунную реакцию. В том случае, если у другого человека иная группа крови.