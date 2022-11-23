Почему мы не чихаем во сне

Аллергия, насморк или внезапный раздражитель – ничто из этого не способно заставить человека чихнуть во сне. Но почему так происходит? Выяснял "Рамблер".

Фото: unsplash unsplash

Чихание – это непроизвольный резкий рефлекторный выдох через нос и рот, который возникает зачастую из-за раздражения слизистой оболочки полости носа.

Чтобы разобраться, почему нам не удается чихать во сне, важно понять, за счет чего происходит резкий выдох. Когда что-то резко раздражает нос, нервные окончания тут же отсылают в мозг соответствующие импульсы. Мозг, в свою очередь, дает сигнал грудным мускулам, и затем легкие наполняются воздухом. После этого отверстия, ведущие из глотки в рот, закрываются, тем самым предотвращая движение воздуха из легких в ротовую полость.

Далее происходит внезапное сильное выдыхание, и человек чихает. Из-за того, что во время сна нервная система отдыхает, мозг не может отдать команду для того, чтобы человек чихнул. Именно поэтому чихание во сне невозможно.