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1 час назад

Почему мы не чихаем во сне

Аллергия, насморк или внезапный раздражитель – ничто из этого не способно заставить человека чихнуть во сне. Но почему так происходит? Выяснял "Рамблер".

Почему мы не чихаем во сне
Фото: unsplashunsplash

Чихание – это непроизвольный резкий рефлекторный выдох через нос и рот, который возникает зачастую из-за раздражения слизистой оболочки полости носа.

Можно ли умереть, сдерживая чихание

Чтобы разобраться, почему нам не удается чихать во сне, важно понять, за счет чего происходит резкий выдох. Когда что-то резко раздражает нос, нервные окончания тут же отсылают в мозг соответствующие импульсы. Мозг, в свою очередь, дает сигнал грудным мускулам, и затем легкие наполняются воздухом. После этого отверстия, ведущие из глотки в рот, закрываются, тем самым предотвращая движение воздуха из легких в ротовую полость.

Далее происходит внезапное сильное выдыхание, и человек чихает. Из-за того, что во время сна нервная система отдыхает, мозг не может отдать команду для того, чтобы человек чихнул. Именно поэтому чихание во сне невозможно.

Вместе с тем существует мнение, что даже во время крепкого сна нервные сигналы не отключаются полностью: "спит" только кора мозга, а подкорковые центры мозга между тем продолжают работать. Но поскольку ночью человека, как правило, окружает гораздо меньше раздражителей, вероятность того, что он чихнет, мала.

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