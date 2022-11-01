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42 минуты назад

Можно ли умереть, сдерживая чихание

Мира Маркина

Чихание – естественная реакция органа обоняния на раздражитель. Но бывают ситуации, когда чихнуть от души в общем-то неуместно. Врачи предупреждают: лучше этого не делать. “Рамблер” разобрался, к каким последствиям может привести попытка сдержать чихание.

Можно ли умереть, сдерживая чихание
Фото: Maxpixel.netMaxpixel.net

Если сказать коротко, то лучше чихнуть, чем умереть. Американские отоларингологи Шон Сетцен и Майкл Платт проанализировали публикации в медицинской литературе (за период с 1948 по 2018 год) для выявления всех сообщений о травмах, связанных с чиханием. Ученые хотели получить представление о сопутствующих заболеваниях и факторах риска травм от этого естественного процесса.

Можно ли умереть от страха на аттракционах

Они обнаружили 52 уникальных сообщения о травмах, связанных с чиханием. Их авторы работы разделили на шесть групп – в зависимости от системы или органа, которые повреждались. Какие же последствия попытки сдержать чихание могут быть? Перечислим наиболее распространенные:

  • головная боль;
  • отит (чаще всего у детей);
  • повреждение микрососудов в глазных яблоках и носоглотке;
  • повышение артериального давления (с вероятностью провокации кровоизлияния в мозг – инсульта или отрыва тромба);
  • разрыв барабанной перепонки с последующей потерей слуха или аневризмы.

Средний возраст субъектов, получивших травму от чихания, составлял 40 лет (в диапазоне: 15-84 года), причем 81% из них были мужского пола. То есть, мужчины более подвержены риску. У 30% пострадавших были травмы в анамнезе или имелись нарушения в работе дыхательной системы.

ЗОЖ,Майкл Платт,
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