Можно ли умереть от страха на аттракционах

Парки аттракционов - популярное развлечение для многих любителей экстремальных ощущений. Но насколько это безопасно для здоровья и можно ли умереть от страха? Спросили у врача общей практики Дениса Прокофьева.
По словам медика, когда человек катается на экстремальных аттракционах, в его организме происходит выработка гормонов: кортизола, адреналина и норадреналина. Гормональный фон меняется, и из-за нарушения баланса мы испытываем сильные ощущения на физическом и эмоциональном уровне. Это оказываем влияние на весь организм, особенно на сердечно-сосудистую систему.
Решая отправиться в парк развлечений, человек должен осознано подойти к выбору аттракционов. Как отметил врач, не каждый организм способен выдержать такой сильный гормональный всплеск, а это неизбежный процесс. Поэтому лучше быть уверенным в хорошем состоянии своего здоровья и заранее проконсультироваться со специалистом.