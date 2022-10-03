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2 часа назад

Можно ли умереть от страха на аттракционах

Мира Маркина
Прокофьев Денис Александровичэксперт

Парки аттракционов - популярное развлечение для многих любителей экстремальных ощущений. Но насколько это безопасно для здоровья и можно ли умереть от страха? Спросили у врача общей практики Дениса Прокофьева.

Можно ли умереть от страха на аттракционах
Фото: unsplash.comunsplash.com

По словам медика, когда человек катается на экстремальных аттракционах, в его организме происходит выработка гормонов: кортизола, адреналина и норадреналина. Гормональный фон меняется, и из-за нарушения баланса мы испытываем сильные ощущения на физическом и эмоциональном уровне. Это оказываем влияние на весь организм, особенно на сердечно-сосудистую систему.

Это очень сильно влияет на сосудистый тонус, учащает сердцебиение, обеспечивает приток крови к головному мозгу. Это достаточно опасное состояние, если у человека есть сердечно-сосудистые заболевание, сахарный диабет, состояние после перенесенного инсульта или инфаркта. В таком случае аттракционы могут оказаться смертельно опасными для человека.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Решая отправиться в парк развлечений, человек должен осознано подойти к выбору аттракционов. Как отметил врач, не каждый организм способен выдержать такой сильный гормональный всплеск, а это неизбежный процесс. Поэтому лучше быть уверенным в хорошем состоянии своего здоровья и заранее проконсультироваться со специалистом.

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